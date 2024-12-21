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2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?
2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?
Sputnik Türkiye
2025 yılının dini günler takvimi belli oldu. Üç Ayların başlangıcı, Ramazan ayı ve kandil tarihleri gibi önemli günler açıklandı. Müslümanlar, 2025 yılında ilk... 21.12.2024, Sputnik Türkiye
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2025 yılı dini günler takvimi, Üç Aylar ve Ramazan ayını heyecanla bekleyenler için açıklandı. Üç Aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının başlangıcı ise 1 Mart 2025 Cumartesi olarak belirlendi. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştirecek.Ramazan Bayramı tarihleri2025 Ramazan Bayramı tarihleri de açıklandı. İşte bayramın ayrıntılı tarihleri:Bayram boyunca Müslümanlar sevdikleriyle bir araya gelerek dayanışma ve huzur içinde bu özel günleri kutlayacak.Kandiller ve önemli günler listesi2025 yılı boyunca Müslümanlar, manevi anlamda önemli olan kandil gecelerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte o tarihlerin tam listesi:Bu kandiller, Müslümanlar için ibadet ve dua ile geçen manevi yoğunluk dönemleri olarak biliniyor.Kurban Bayramı tarihleriKurban Bayramı, 2025 yılının Haziran ayında kutlanacak. İşte detaylar:Diğer önemli dini günler2025 yılının diğer önemli dini günleri de takvimde yerini aldı. İşte bazıları:2025 yılında Ramazan ve kandillerin önemiRamazan ayı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği kutsal bir dönemdir. Bu yıl Müslümanlar, 1 Mart 2025 tarihinde ilk oruçlarını tutarak Ramazan'a başlayacak. Ayrıca Kadir Gecesi gibi önemli günler, duaların kabul olduğuna inanılan manevi yoğunlukta bir gece olarak öne çıkıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/karakisa-hazir-misiniz-zemheri-ayi-ne-zaman-baslar-ne-zaman-biter-1091847810.html
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2025 ramazan ayı başlangıcı, 2025 ramazan bayramı ne zaman, 2025 dini günler takvimi, üç aylar başlangıcı 2025, ramazan ilk oruç hangi gün, 2025 kandil tarihleri, regaib kandili 2025, 2025 ramazan ayı ilk günü, kurban bayramı 2025 tarihleri, hicri yılbaşı 2025, berat kandili 2025, 2025 ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2025 dini günler listesi, kadir gecesi 2025, 2025 aşure günü ne zaman
2025 ramazan ayı başlangıcı, 2025 ramazan bayramı ne zaman, 2025 dini günler takvimi, üç aylar başlangıcı 2025, ramazan ilk oruç hangi gün, 2025 kandil tarihleri, regaib kandili 2025, 2025 ramazan ayı ilk günü, kurban bayramı 2025 tarihleri, hicri yılbaşı 2025, berat kandili 2025, 2025 ramazan ayı ne zaman başlıyor, 2025 dini günler listesi, kadir gecesi 2025, 2025 aşure günü ne zaman

2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?

15:28 21.12.2024
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2025 yılının dini günler takvimi belli oldu. Üç Ayların başlangıcı, Ramazan ayı ve kandil tarihleri gibi önemli günler açıklandı. Müslümanlar, 2025 yılında ilk oruçlarını 1 Mart Cumartesi günü tutacak. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2025 yılına dair tüm dini günler ve detaylar...
2025 yılı dini günler takvimi, Üç Aylar ve Ramazan ayını heyecanla bekleyenler için açıklandı. Üç Aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının başlangıcı ise 1 Mart 2025 Cumartesi olarak belirlendi. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştirecek.

Ramazan Bayramı tarihleri

2025 Ramazan Bayramı tarihleri de açıklandı. İşte bayramın ayrıntılı tarihleri:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
Bayram boyunca Müslümanlar sevdikleriyle bir araya gelerek dayanışma ve huzur içinde bu özel günleri kutlayacak.

Kandiller ve önemli günler listesi

2025 yılı boyunca Müslümanlar, manevi anlamda önemli olan kandil gecelerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte o tarihlerin tam listesi:
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025, Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025, Pazar
Berat Kandili: 31 Ocak 2025, Cuma
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025, Çarşamba
Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025, Çarşamba
Bu kandiller, Müslümanlar için ibadet ve dua ile geçen manevi yoğunluk dönemleri olarak biliniyor.

Kurban Bayramı tarihleri

Kurban Bayramı, 2025 yılının Haziran ayında kutlanacak. İşte detaylar:
Arefe Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Bayramın 1. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Bayramın 2. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar
Bayramın 3. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Bayramın 4. Günü: 10 Haziran 2025 Salı

Diğer önemli dini günler

2025 yılının diğer önemli dini günleri de takvimde yerini aldı. İşte bazıları:
Hicri Yılbaşı Günü: 27 Haziran 2025, Cuma
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025, Cumartesi

2025 yılında Ramazan ve kandillerin önemi

Ramazan ayı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği kutsal bir dönemdir. Bu yıl Müslümanlar, 1 Mart 2025 tarihinde ilk oruçlarını tutarak Ramazan'a başlayacak. Ayrıca Kadir Gecesi gibi önemli günler, duaların kabul olduğuna inanılan manevi yoğunlukta bir gece olarak öne çıkıyor.
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