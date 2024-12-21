https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/ramazan-bayrami-2025-ne-zaman-ramazan-baslangici-oruc-kandil-iftar-saatleri-imsakiye-1091850287.html

2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?

2025 yılı dini günler takvimi açıklandı, Ramazan ayı yaklaşıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak? Bayram hangi günler?

Sputnik Türkiye

2025 yılının dini günler takvimi belli oldu. Üç Ayların başlangıcı, Ramazan ayı ve kandil tarihleri gibi önemli günler açıklandı. Müslümanlar, 2025 yılında ilk... 21.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-21T15:28+0300

2024-12-21T15:28+0300

2024-12-21T15:28+0300

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iftar yemeği

iftar yemeği

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2025 yılı dini günler takvimi, Üç Aylar ve Ramazan ayını heyecanla bekleyenler için açıklandı. Üç Aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayının başlangıcı ise 1 Mart 2025 Cumartesi olarak belirlendi. Müslümanlar bu tarihte ilk oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştirecek.Ramazan Bayramı tarihleri2025 Ramazan Bayramı tarihleri de açıklandı. İşte bayramın ayrıntılı tarihleri:Bayram boyunca Müslümanlar sevdikleriyle bir araya gelerek dayanışma ve huzur içinde bu özel günleri kutlayacak.Kandiller ve önemli günler listesi2025 yılı boyunca Müslümanlar, manevi anlamda önemli olan kandil gecelerinde ibadetlerini gerçekleştirecek. İşte o tarihlerin tam listesi:Bu kandiller, Müslümanlar için ibadet ve dua ile geçen manevi yoğunluk dönemleri olarak biliniyor.Kurban Bayramı tarihleriKurban Bayramı, 2025 yılının Haziran ayında kutlanacak. İşte detaylar:Diğer önemli dini günler2025 yılının diğer önemli dini günleri de takvimde yerini aldı. İşte bazıları:2025 yılında Ramazan ve kandillerin önemiRamazan ayı, İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği, birlik ve beraberliğin pekiştirildiği kutsal bir dönemdir. Bu yıl Müslümanlar, 1 Mart 2025 tarihinde ilk oruçlarını tutarak Ramazan'a başlayacak. Ayrıca Kadir Gecesi gibi önemli günler, duaların kabul olduğuna inanılan manevi yoğunlukta bir gece olarak öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/karakisa-hazir-misiniz-zemheri-ayi-ne-zaman-baslar-ne-zaman-biter-1091847810.html

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