https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/1094842410.html
Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları
Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı ve çevresindeki sulak alanlar, baharın gelişiyle birlikte kuş çeşitliliğinde artışa bu sene de sahne... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T12:51+0300
2025-03-25T12:51+0300
2025-03-25T12:51+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
gaziantep
kuş
kuş sürüsü
oğuzeli
baraj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094840587_0:690:1471:1517_1920x0_80_0_0_4552d6de7274f78e59bdc6de03d7e617.jpg
gaziantep
oğuzeli
doğanpınar barajı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/19/1094840587_0:552:1471:1655_1920x0_80_0_0_2dd827ef816482535bddf9649290011a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gaziantep, kuş, kuş sürüsü, oğuzeli, baraj, doğanpınar barajı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gaziantep, kuş, kuş sürüsü, oğuzeli, baraj, doğanpınar barajı
Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı ve çevresindeki sulak alanlar, baharın gelişiyle birlikte kuş çeşitliliğinde artışa bu sene de sahne oldu. Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölge, yılın bu döneminde yüzlerce farklı kuş türünü ağırlayarak doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
© AA / Adsız Günebakan
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, baharın gelmesiyle yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede misafir olan kuşlardan biri de döğüşken isimli kuş.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, baharın gelmesiyle yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede misafir olan kuşlardan biri de döğüşken isimli kuş.
© AA / Adsız Günebakan
Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölgede misafir olan kuşlar arasında çıvgın kuşu bulunuyor.
Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölgede misafir olan kuşlar arasında çıvgın kuşu bulunuyor.
© AA / Adsız Günebakan
Suyun ve bitki örtüsünün zenginliği sayesinde birçok kuş türü için ideal bir yaşam alanı sunan Doğanpınar Barajı, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük batağan.
Suyun ve bitki örtüsünün zenginliği sayesinde birçok kuş türü için ideal bir yaşam alanı sunan Doğanpınar Barajı, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük batağan.
© AA / Adsız Günebakan
Özellikle ilkbahar aylarında bu bölgeye gelen kuşlar, gözlemciler ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede misafir olan kuşlar arasında turaç da yer alıyor.
Özellikle ilkbahar aylarında bu bölgeye gelen kuşlar, gözlemciler ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede misafir olan kuşlar arasında turaç da yer alıyor.
© AA / Adsız Günebakan
Bölgede misafir olan kuşlardan biri de leylekler.
Bölgede misafir olan kuşlardan biri de leylekler.
© AA / Adsız Günebakan
Sulak alanda dinlenmeye gelen bu kuşun ismi mahmuzlu kızkuşu.
Sulak alanda dinlenmeye gelen bu kuşun ismi mahmuzlu kızkuşu.
© AA / Adsız Günebakan
Bahar ziyaretinde bulunan kuyruk sallayan kuşu.
Bahar ziyaretinde bulunan kuyruk sallayan kuşu.
© AA / Adsız Günebakan
Bölgede misafir olan kuşlar arasında "uzun bacak" da yer alıyor.
Bölgede misafir olan kuşlar arasında "uzun bacak" da yer alıyor.