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Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları
Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı ve çevresindeki sulak alanlar, baharın gelişiyle birlikte kuş çeşitliliğinde artışa bu sene de sahne... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gaziantep, kuş, kuş sürüsü, oğuzeli, baraj, doğanpınar barajı
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, gaziantep, kuş, kuş sürüsü, oğuzeli, baraj, doğanpınar barajı

Gaziantep'te baharın müjdecileri: Kuş cıvıltıları

12:51 25.03.2025
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı ve çevresindeki sulak alanlar, baharın gelişiyle birlikte kuş çeşitliliğinde artışa bu sene de sahne oldu. Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölge, yılın bu döneminde yüzlerce farklı kuş türünü ağırlayarak doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.
© AA / Adsız Günebakan

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, baharın gelmesiyle yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede misafir olan kuşlardan biri de döğüşken isimli kuş.

Gaziantep&#x27;in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, baharın gelmesiyle yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede misafir olan kuşlardan biri de döğüşken isimli kuş. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Adsız Günebakan

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Doğanpınar Barajı yakınlarındaki sulak alanlar, baharın gelmesiyle yüzlerce farklı türden kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgede misafir olan kuşlardan biri de döğüşken isimli kuş.

© AA / Adsız Günebakan

Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölgede misafir olan kuşlar arasında çıvgın kuşu bulunuyor.

Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölgede misafir olan kuşlar arasında çıvgın kuşu bulunuyor. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Adsız Günebakan

Göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan bölgede misafir olan kuşlar arasında çıvgın kuşu bulunuyor.

© AA / Adsız Günebakan

Suyun ve bitki örtüsünün zenginliği sayesinde birçok kuş türü için ideal bir yaşam alanı sunan Doğanpınar Barajı, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük batağan.

Suyun ve bitki örtüsünün zenginliği sayesinde birçok kuş türü için ideal bir yaşam alanı sunan Doğanpınar Barajı, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük batağan. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Adsız Günebakan

Suyun ve bitki örtüsünün zenginliği sayesinde birçok kuş türü için ideal bir yaşam alanı sunan Doğanpınar Barajı, birçok farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de küçük batağan.

© AA / Adsız Günebakan

Özellikle ilkbahar aylarında bu bölgeye gelen kuşlar, gözlemciler ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede misafir olan kuşlar arasında turaç da yer alıyor.

Özellikle ilkbahar aylarında bu bölgeye gelen kuşlar, gözlemciler ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede misafir olan kuşlar arasında turaç da yer alıyor. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Adsız Günebakan

Özellikle ilkbahar aylarında bu bölgeye gelen kuşlar, gözlemciler ve fotoğrafçılar için eşsiz kareler sunuyor. Bölgede misafir olan kuşlar arasında turaç da yer alıyor.

© AA / Adsız Günebakan

Bölgede misafir olan kuşlardan biri de leylekler.

Bölgede misafir olan kuşlardan biri de leylekler. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Adsız Günebakan

Bölgede misafir olan kuşlardan biri de leylekler.

© AA / Adsız Günebakan

Sulak alanda dinlenmeye gelen bu kuşun ismi mahmuzlu kızkuşu.

Sulak alanda dinlenmeye gelen bu kuşun ismi mahmuzlu kızkuşu. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Adsız Günebakan

Sulak alanda dinlenmeye gelen bu kuşun ismi mahmuzlu kızkuşu.

© AA / Adsız Günebakan

Bahar ziyaretinde bulunan kuyruk sallayan kuşu.

Bahar ziyaretinde bulunan kuyruk sallayan kuşu. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Adsız Günebakan

Bahar ziyaretinde bulunan kuyruk sallayan kuşu.

© AA / Adsız Günebakan

Bölgede misafir olan kuşlar arasında "uzun bacak" da yer alıyor.

Bölgede misafir olan kuşlar arasında &quot;uzun bacak&quot; da yer alıyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Adsız Günebakan

Bölgede misafir olan kuşlar arasında "uzun bacak" da yer alıyor.

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