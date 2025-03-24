https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/unlu-futbolcu-vereme-yakalandi-takimdaki-oyuncular-teste-alindi-1094825828.html
Ünlü futbolcu vereme yakalandı: Takımdaki oyuncular teste alındı
Ünlü futbolcu vereme yakalandı: Takımdaki oyuncular teste alındı
Sputnik Türkiye
Eski Arsenal forveti Lucas Perez'in, PSV Eindhoven'a transferinden sadece haftalar sonra aktif tüberküloz (verem) teşhisi aldığı açıklandı. Hollanda basının... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T23:27+0300
2025-03-24T23:27+0300
2025-03-24T23:27+0300
spor
psv eindhoven
futbol
avrupa futbol şampiyonası
futbol maçı
tüberküloz
verem (tüberküloz)
hastalık
bulaşıcı hastalık
kronik hastalık
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Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın yeni transferi Lucas Perez’e verem teşhisi konuldu. 36 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezonu kapatabileceği belirtilirken, kulüp acil önlemler aldı. Perez’in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncu tedavi altına alındı, bulaş riski düşük olsa da tüm temaslılar taranıyor” denildi. Hollanda Futbol Federasyonu ise PSV’nin Ajax'la oynayacağı maç öncesi yeni vakaların çıkması halinde müsabakanın iptal edileceğini duyurdu.Perez’in en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilirken PSV taraftarları, sosyal medyadan #GeçmişOlsunLucas etiketiyle destek mesajları paylaştı. Uzmanlar, Tüberküloz hastalığının hava yoluyla bulaşabildiğini ancak Perez’in takım arkadaşlarında henüz yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/fenerbahcenin-yildiz-ismi-edin-dzekonun-burnu-kirildi-dzeko-ozel-maskeyle-maca-cikacak-1094824444.html
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psv eindhoven, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, tüberküloz, verem (tüberküloz), hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık
psv eindhoven, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, tüberküloz, verem (tüberküloz), hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık
Ünlü futbolcu vereme yakalandı: Takımdaki oyuncular teste alındı
Eski Arsenal forveti Lucas Perez'in, PSV Eindhoven'a transferinden sadece haftalar sonra aktif tüberküloz (verem) teşhisi aldığı açıklandı. Hollanda basının haberine göre, 36 yaşındaki İspanyol oyuncunun bulaşıcı hastalık nedeniyle sezonu kapatma riski bulunurken takım arkadaşlarının da sağlık testine alındığı açıklandı.
Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın yeni transferi Lucas Perez’e verem teşhisi konuldu.
36 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezonu kapatabileceği belirtilirken, kulüp acil önlemler aldı. Perez’in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncu tedavi altına alındı, bulaş riski düşük olsa da tüm temaslılar taranıyor” denildi. Hollanda Futbol Federasyonu ise PSV’nin Ajax'la oynayacağı maç öncesi yeni vakaların çıkması halinde müsabakanın iptal edileceğini duyurdu.
Perez’in en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilirken PSV taraftarları, sosyal medyadan #GeçmişOlsunLucas etiketiyle destek mesajları paylaştı. Uzmanlar, Tüberküloz hastalığının hava yoluyla bulaşabildiğini ancak Perez’in takım arkadaşlarında henüz yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.