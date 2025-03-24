https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/unlu-futbolcu-vereme-yakalandi-takimdaki-oyuncular-teste-alindi-1094825828.html

Ünlü futbolcu vereme yakalandı: Takımdaki oyuncular teste alındı

Ünlü futbolcu vereme yakalandı: Takımdaki oyuncular teste alındı

Sputnik Türkiye

Eski Arsenal forveti Lucas Perez'in, PSV Eindhoven'a transferinden sadece haftalar sonra aktif tüberküloz (verem) teşhisi aldığı açıklandı. Hollanda basının... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T23:27+0300

2025-03-24T23:27+0300

2025-03-24T23:27+0300

spor

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Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın yeni transferi Lucas Perez’e verem teşhisi konuldu. 36 yaşındaki İspanyol futbolcunun sezonu kapatabileceği belirtilirken, kulüp acil önlemler aldı. Perez’in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, “Oyuncu tedavi altına alındı, bulaş riski düşük olsa da tüm temaslılar taranıyor” denildi. Hollanda Futbol Federasyonu ise PSV’nin Ajax'la oynayacağı maç öncesi yeni vakaların çıkması halinde müsabakanın iptal edileceğini duyurdu.Perez’in en az 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin edilirken PSV taraftarları, sosyal medyadan #GeçmişOlsunLucas etiketiyle destek mesajları paylaştı. Uzmanlar, Tüberküloz hastalığının hava yoluyla bulaşabildiğini ancak Perez’in takım arkadaşlarında henüz yeni vaka tespit edilmediğini belirtti.

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psv eindhoven, futbol, avrupa futbol şampiyonası, futbol maçı, tüberküloz, verem (tüberküloz), hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık