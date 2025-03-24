https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tutuklu-bulunan-ekrem-imamoglundan-yeni-mesaj-catismalardan-uzak-durun-1094816136.html

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Çatışmalardan uzak durun'

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: 'Çatışmalardan uzak durun'

Sputnik Türkiye

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni mesaj paylaştı. İmamoğlu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T14:59+0300

2025-03-24T14:59+0300

2025-03-24T15:09+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

cezaevi

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

haberler

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Hakkındaki "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den bir mesaj paylaştı. İmamoğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek çağrıda bulundu. İmamoğlu paylaşımında, "Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim" ifadelerine yer verdi.İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:"Benim çok kıymetli vatandaşlarım, anneler, babalar, teyzelerim, amcalarım, sevgili gençler, pırlantam çocuklarımız; her birinizi sevgiyle, saygıyla sıcacık kucaklıyorum.Yaşanan ve yaşatılan bütün sefillikler, yargıda hepimizin başını öne eğdiren itibarsız kararlar, ekonomimizin düştüğü durum ve uluslararası itibarımızın yerle bir olmasına rağmen demokrasi devrimi gerçekleşti ve 23 Mart’ta CHP’li yol arkadaşlarım ile tüm vatandaşlarımızın oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı halk tarafından seçildi. Bu muhteşem bir durumdur. Umut çok büyüktür. Bir avuç kötü insanı perişan etmiştir. Korkuları artmıştır. Korkacaklar, korksunlar. Çünkü biz milletimizle birlikte; Türkiye ittifakını temsil ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asil değerlerini, demokrasiyi temsil ediyoruz. Geleceği, adaleti, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, birliği, beraberliği temsil ediyoruz. Cennet vatanın değerlerini, gelişmeyi, iyi eğitimi, aklı, bilimi, sanatı, sporu, kaliteli yaşamı temsil ediyoruz. Bugün çok korkan bir avuç insanın bile ailelerinin gelecekteki mutlu yaşamlarının, huzurunun teminatıyız.Çok çalışıyorum. Daha çok çalışacağım. Benim nerede olduğumun gerçekten bir önemi yok. Benim pırlanta gençlerim; masanızda çalışırken beni yan sandalyenizde hissedin. Emekçilerin atölyesinde, çiftçilerin tarlasında, ninelerin dizinin dibindeyim. Çocukların oyun halkasındayım. Birlikte başaracağız. Akşam 20.30’da sizi Saraçhane’de ve tüm meydanlarda izlemeye devam edeceğim.Sevgili Gençler;Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/imamoglu-icin-siirt-modeli-yeniden-gundemde-tuncelide-secim-yenilenip-milletvekili-olabilir-mi-1094811976.html

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ekrem i̇mamoğlu, cezaevi, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), haberler