https://anlatilaninotesi.com.tr/20240916/tarik-akanin-8-olum-yildonumunde-aniliyor-1088072519.html

Tarık Akan’ın 8. ölüm yıldönümünde anılıyor

Tarık Akan’ın 8. ölüm yıldönümünde anılıyor

Sputnik Türkiye

8 yıl önce bugün hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tarık Akan’ın ölüm yıldönümü filmlerinden görüntüler, röportajlarından alıntılarla anılıyor. Oyuncunun sevenleri... 16.09.2024, Sputnik Türkiye

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tarık akan

yeşilçam

türk sineması

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Ses Dergisi’nin 1970 yılındaki yarışmasıyla tanınan Akan, kısa sürede izleyicilerin sevgisini kazanarak aranan oyuncular arasında yer aldı. Kendisiyle özdeşleşen Ferit adını, 1972’de Beyoğlu Güzeli filminde aldı. Sinema sektörüne henüz adım atmış bir oyuncu olarak 1973’te Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü aldı. Damat Ferit lakabını nasıl aldı?Hababam Sınıfı film serisinde ‘Damat Ferit’ karakteri izleyiciler tarafından çok sevildi ve Akan çoğunlukla bu lakapla anıldı. 80’li yıllara gelindiğinde Akan daha çok halkın sorunlarını yansıtan filmlerde rol aldı ve sık sık protesto yürüyüşlerinde ön saflarda görüldü.Tarık Akan'ın hayatıİstanbul’da 1949 yılında doğan Tarık Akan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim gördü ve daha sonra o yıllarda yüksekokul olan Gazetecilik Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. Ünlü bir oyuncu olmadan önce ve sonra işportacılıktan taksi şoförlüğüne kadar birçok işte çalıştı. 16 Eylül 2016'da akciğer kanserinden hayatını kaybetti.

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