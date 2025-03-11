https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-peynire-dikkat-taklit-ve-tagsis-listesine-9-peynir-markasi-eklendi-1094398748.html

Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi

Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listede 9 peynir markasının adı da yer alıyor, 11.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-11T16:49+0300

2025-03-11T16:49+0300

2025-03-11T16:49+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

taklit tağşiş listesi

peynir

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Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Listeye 9 peynir markası daha eklendi.Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, peynirde yapılan usulsüzlükler yer aldı. Bakanlık, yaptığı son testler sonucunda sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerini içeren 9 peynir markasını ifşa etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-gidalara-dikkat-bakanlik-hileli-markalari-duyurdu-sucuk-salam-kofte-ve-peynirin-icinden-1094389503.html

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tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, peynir