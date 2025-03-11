https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-peynire-dikkat-taklit-ve-tagsis-listesine-9-peynir-markasi-eklendi-1094398748.html
Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi
Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listede 9 peynir markasının adı da yer alıyor, 11.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-11T16:49+0300
2025-03-11T16:49+0300
2025-03-11T16:49+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit tağşiş listesi
peynir
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Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Listeye 9 peynir markası daha eklendi.Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, peynirde yapılan usulsüzlükler yer aldı. Bakanlık, yaptığı son testler sonucunda sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerini içeren 9 peynir markasını ifşa etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/yediginiz-gidalara-dikkat-bakanlik-hileli-markalari-duyurdu-sucuk-salam-kofte-ve-peynirin-icinden-1094389503.html
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tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, peynir
tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, peynir
Yediğiniz peynire dikkat: Taklit ve tağşiş listesine 9 peynir markası eklendi
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesini güncelledi. Listede 9 peynir markasının adı da yer alıyor,
Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünler listesini güncelledi. Listeye 9 peynir markası daha eklendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı gıdalar listesini güncelledi. Kamuoyuyla paylaşılan listede, peynirde yapılan usulsüzlükler yer aldı. Bakanlık, yaptığı son testler sonucunda sağlığı tehdit edebilecek taklit ve tağşiş ürünlerini içeren 9 peynir markasını ifşa etti.