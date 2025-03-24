https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tabelalar-bu-gece-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1094802924.html

Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

Sputnik Türkiye

Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

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2025-03-24T09:29+0300

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Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.Benzine bu gece zamSektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.Motorine çarşamba günü zam geliyorMotorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/merkez-bankasindan-doviz-karari-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satis-islemi-yapacak-1094682982.html

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