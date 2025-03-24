https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tabelalar-bu-gece-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1094802924.html
Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T09:29+0300
2025-03-24T09:29+0300
2025-03-24T10:54+0300
ekonomi̇
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Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.Benzine bu gece zamSektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.Motorine çarşamba günü zam geliyorMotorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/merkez-bankasindan-doviz-karari-tl-uzlasmali-vadeli-doviz-satis-islemi-yapacak-1094682982.html
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benzin zam, motorin zam, akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları 24 mart
benzin zam, motorin zam, akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları 24 mart
Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
09:29 24.03.2025 (güncellendi: 10:54 24.03.2025)
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor.
Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.
Sektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.
Motorine çarşamba günü zam geliyor
Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.