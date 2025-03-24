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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/tabelalar-bu-gece-degisecek-benzin-ve-motorine-zam-geliyor-1094802924.html
Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor
Sputnik Türkiye
Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.Benzine bu gece zamSektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.Motorine çarşamba günü zam geliyorMotorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
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benzin zam, motorin zam, akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları 24 mart
benzin zam, motorin zam, akaryakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları 24 mart

Tabelalar bu gece değişecek: Benzin ve motorine zam geliyor

09:29 24.03.2025 (güncellendi: 10:54 24.03.2025)
Benzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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Benzine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL, Motorine ise çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzare 1,30 TL zam bekleniyor.
Kurdaki dalgalanma benzin ve motorine yansıyacak.

Benzine bu gece zam

Sektör kaynaklarına göre; benzinde yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 51 kuruş artış bekleniyor.

Motorine çarşamba günü zam geliyor

Motorine ise çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1 lira 30 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2025
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Merkez Bankası'ndan döviz kararı: TL uzlaşmalı vadeli döviz satış işlemi yapacak
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