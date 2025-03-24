https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/super-ligde-maclar-ertelenecek-mi-tffden-aciklama-geldi-1094813655.html

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi

Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi

Sputnik Türkiye

TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T14:01+0300

2025-03-24T14:01+0300

2025-03-24T14:01+0300

türki̇ye

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

maç

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ali-yerlikaya-acikladi-5-gunde-bin-133-kisi-gozaltina-alindi-123-polis-yaralandi-1094812253.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç