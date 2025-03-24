https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/super-ligde-maclar-ertelenecek-mi-tffden-aciklama-geldi-1094813655.html
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi
Sputnik Türkiye
TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T14:01+0300
2025-03-24T14:01+0300
2025-03-24T14:01+0300
türki̇ye
türkiye futbol federasyonu (tff)
süper lig
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ali-yerlikaya-acikladi-5-gunde-bin-133-kisi-gozaltina-alindi-123-polis-yaralandi-1094812253.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç
türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig, maç
Süper Lig'de maçlar ertelenecek mi? TFF'den açıklama geldi
TFF, Trendyol Süper Lig’de haftanın maçlarında herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Süper Lig'de maçların erteleneceği yönündeki iddialara açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır" denildi.