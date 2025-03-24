https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbul-valisi-gulden-ibb-protestolari-icin-uyari-musamaha-gosterilmeyecek-1094800480.html

İstanbul Valisi Gül'den İBB protestoları için uyarı: Müsamaha gösterilmeyecek

İstanbul Valisi Gül'den İBB protestoları için uyarı: Müsamaha gösterilmeyecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması gerekçesiyle düzenlenen izinsiz protestolar hakkında açıklama yaptı. Gül, “Kamu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T07:21+0300

2025-03-24T07:21+0300

2025-03-24T07:21+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

saraçhane

protesto

protesto gösterisi

davut gül

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İstanbul Valisi Davut Gül, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Saraçhane’de başlayan izinsiz eylemler hakkında açıklamada bulundu. Vali Gül, kamu düzenini bozan hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizdi.Emniyet Güçleri Görevde: Provokatörler Takip EdiliyorSosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Vali Gül, İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın 5 gündür Saraçhane’de büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti. Gül, gösteriler sırasında polis ekiplerine yönelik taş, havai fişek ve benzeri maddelerle yapılan saldırılara dikkat çekerek, "Bu kişilerin tek tek tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını" ifade etti. İşte o açıklama:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-148-milyon-oy-kullanildi-1094799427.html

türki̇ye

saraçhane

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, protesto, protesto gösterisi, davut gül