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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbul-valisi-gulden-ibb-protestolari-icin-uyari-musamaha-gosterilmeyecek-1094800480.html
İstanbul Valisi Gül'den İBB protestoları için uyarı: Müsamaha gösterilmeyecek
İstanbul Valisi Gül'den İBB protestoları için uyarı: Müsamaha gösterilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması gerekçesiyle düzenlenen izinsiz protestolar hakkında açıklama yaptı. Gül, “Kamu... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T07:21+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Valisi Davut Gül, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Saraçhane’de başlayan izinsiz eylemler hakkında açıklamada bulundu. Vali Gül, kamu düzenini bozan hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizdi.Emniyet Güçleri Görevde: Provokatörler Takip EdiliyorSosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Vali Gül, İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın 5 gündür Saraçhane’de büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti. Gül, gösteriler sırasında polis ekiplerine yönelik taş, havai fişek ve benzeri maddelerle yapılan saldırılara dikkat çekerek, "Bu kişilerin tek tek tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını" ifade etti. İşte o açıklama:
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, protesto, protesto gösterisi, davut gül
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), saraçhane, protesto, protesto gösterisi, davut gül

İstanbul Valisi Gül'den İBB protestoları için uyarı: Müsamaha gösterilmeyecek

07:21 24.03.2025
© AADavut Gül
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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İstanbul Valisi Davut Gül, İBB’ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması gerekçesiyle düzenlenen izinsiz protestolar hakkında açıklama yaptı. Gül, “Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek. Güvenlik güçlerimiz sabırla görev başında,” dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Saraçhane’de başlayan izinsiz eylemler hakkında açıklamada bulundu. Vali Gül, kamu düzenini bozan hiçbir girişime izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Emniyet Güçleri Görevde: Provokatörler Takip Ediliyor

Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Vali Gül, İstanbul Emniyet Teşkilatı’nın 5 gündür Saraçhane’de büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü belirtti. Gül, gösteriler sırasında polis ekiplerine yönelik taş, havai fişek ve benzeri maddelerle yapılan saldırılara dikkat çekerek, "Bu kişilerin tek tek tespit edildiğini ve haklarında gerekli adli işlemlerin başlatıldığını" ifade etti. İşte o açıklama:
"Emniyet teşkilatımız, Saraçhane'de 5 gündür kamu düzenini bozan gruplara karşı büyük bir sabır ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir. Polisimize taş, havai fişek ve benzeri maddelerle saldıran kişiler tek tek tespit edilmekte, haklarında gerekli adli işlemler yürütülmektedir. Cami ve hazirelere zarar vermek, halkın kutsalına yönelik açık bir provokasyondur. Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hak ettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir."
Özgür özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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