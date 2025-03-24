https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/merkez-bankasindan-50-milyar-tllik-likidite-senedi-ihalesi-1094810973.html
Merkez Bankası’ndan 50 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi
Merkez Bankası’ndan 50 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazla TL likiditesini çekmek amacıyla 50 milyar TL tutarında bir ay vadeli likidite senedi ihalesi açtı... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T13:10+0300
2025-03-24T13:10+0300
2025-03-24T13:10+0300
ekonomi̇
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı.Daha önce 91 güne kadar vadeli likidite senetleri ihraç edilmesine karar veren TCMB, bu kapsamda TRM240425T14 ISIN kodlu 50 milyar TL nominal değerli senet için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Yarın valörlü olarak gerçekleştirilecek ihale için teklifler saat 11.00 ile 11.45 arasında alınacak.TCMB, cuma günü yaptığı açıklamada vadesi 91 güne kadar olan likidite senetlerinin ihraç edileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası, döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditesini çekmeyi amaçlayan bu uygulamaya en son Temmuz 2007’de başvurmuştu.Likidite senetleri ihalelerine, Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.Likidite senetleri nedir?Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan menkul kıymetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde ve iskontolu olarak ihraç edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/merkez-bankasindan-faiz-hamlesi-geldi-mevduatlar-ucusta-1-milyon-tlye-32-gunde-ne-kadar-kazanc-var-1094802029.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tl
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, tl
Merkez Bankası’ndan 50 milyar TL’lik likidite senedi ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasadaki fazla TL likiditesini çekmek amacıyla 50 milyar TL tutarında bir ay vadeli likidite senedi ihalesi açtı. Merkez Bankası, bu uygulamaya en son Temmuz 2007’de başvurmuştu. İhale için teklifler yarın saat 11.00-11.45 arasında alınacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı.
Daha önce 91 güne kadar vadeli likidite senetleri ihraç edilmesine karar veren TCMB, bu kapsamda TRM240425T14 ISIN kodlu 50 milyar TL nominal değerli senet için ihaleye çıkıldığını duyurdu. Yarın valörlü olarak gerçekleştirilecek ihale için teklifler saat 11.00 ile 11.45 arasında alınacak.
TCMB, cuma günü yaptığı açıklamada vadesi 91 güne kadar olan likidite senetlerinin ihraç edileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası, döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditesini çekmeyi amaçlayan bu uygulamaya en son Temmuz 2007’de başvurmuştu.
Likidite senetleri ihalelerine, Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.
Likidite senetleri nedir?
Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan menkul kıymetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde ve iskontolu olarak ihraç edilir.