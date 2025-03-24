https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/memur-maasi-erken-yatacak-mi-2025-ramazan-bayrami-oncesi-son-durum-1094808059.html

Memur maaşı erken yatacak mı? 2025 Ramazan Bayramı öncesi son durum

Memur maaşı erken yatacak mı? 2025 Ramazan Bayramı öncesi son durum

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nın 30 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olması nedeniyle kamu çalışanları, memur maaşlarının erken yatırılıp yatırılmayacağını merak... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T12:22+0300

2025-03-24T12:22+0300

2025-03-24T12:22+0300

ekonomi̇

ramazan bayramı

memur

memur zammı

memur maaşı

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Ramazan Bayramı’nın bu yıl 30 Mart – 1 Nisan tarihlerine denk gelmesiyle birlikte, kamu çalışanlarının gözü kulağı memur maaşı ödemelerine çevrildi. Bayram öncesi yapılacak harcamaları göz önünde bulunduran memurlar, "maaşlar erken ödenecek mi?" sorusuna yanıt arıyor.Memur maaşları ne zaman yatacak?Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Ancak 2025 Ramazan Bayramı'nın maaş ödeme tarihinden önce kutlanacak olması, ödeme takviminin öne çekilmesini gündeme getirdi. Bu nedenle kamu çalışanları, memur maaşı erken ödeme kararı çıkıp çıkmayacağını yakından takip ediyor.Hatırlanacağı üzere, 2024 yılında Ramazan Bayramı öncesinde benzer bir durum yaşanmış, ancak maaşlar erken ödenmemiş, planlanan tarihte yatırılmıştı. Yetkililerden gelen ilk sinyaller, bu yıl da bir değişiklik olmayacağı, memur maaşlarının 15 Nisan'da hesaplara yatırılacağı yönünde.Sadece memurlar değil, emekliler de ödeme takvimlerini merak ediyor. Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler maaşlarını her ayın ilk beş günü içinde alırken, SSK emeklileri 17’si ile 26’sı, Bağkur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında maaşlarını alıyor. Ödemeler, tahsis numarasının son hanesine ya da doğum yılının son iki hanesine göre yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/2025-emekli-bayram-ikramiyesi-odemeleri-bugun-4-bin-tl-yerine-herkese-3-bin-tl-yatacak-1094801617.html

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