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MEB ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?
MEB ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, ve 9. sınıflar için ortak sınav uygulaması yapılıyor. 2. dönem 1. yazılı sınavlarda 7 soru sorulacak ve 40 dakika süre... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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2. dönem ortak sınavları için beklenen tarihler geldi. Tam gün, öğlenci ve sabahçı olarak eğitim veren okullarda oturumların saatleri değişiklik gösteriyor. Ülke genelinde Türkçe ve Matematik alanlarında gerçekleştirilen ortak sınavlarda her sınıf öğrencilerine 40 dakika süre tanınıyor. İşte, MEB 2. dönem ortak sınav saati ve süresi...MEB ortak sınavları ne zaman?2. dönem 1. ortak sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart, Matematik dersi için 25 Mart tarihlerinde uygulanacak.7. sınıf Türkçe dersi 27 Mart, Matematik dersi 28 Mart tarihlerinde yapılacak.9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınav uygulaması 24 Mart, Matematik dersi 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 9. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek.Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matenatik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.Ortak sınavların mazeret sınavları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak. Sınav sonuçları da ders öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine girilecek.Ortak sınav puanlaması* 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,* 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,* 7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan,2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,* 7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,* 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan,1 soru 20 puan,* 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan değerinde.
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ortak yazılı sınav, ortak yazılı sınav ne zaman, meb ortak yazılı, meb ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?
ortak yazılı sınav, ortak yazılı sınav ne zaman, meb ortak yazılı, meb ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?

MEB ortak sınav tarihleri ve saatleri: 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman, kaç dakika sürecek?

09:51 24.03.2025
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, ve 9. sınıflar için ortak sınav uygulaması yapılıyor. 2. dönem 1. yazılı sınavlarda 7 soru sorulacak ve 40 dakika süre verilecek. Ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan 2. dönem 1. ortak sınavları hangi gün, saat kaçta yapılacak?
2. dönem ortak sınavları için beklenen tarihler geldi. Tam gün, öğlenci ve sabahçı olarak eğitim veren okullarda oturumların saatleri değişiklik gösteriyor. Ülke genelinde Türkçe ve Matematik alanlarında gerçekleştirilen ortak sınavlarda her sınıf öğrencilerine 40 dakika süre tanınıyor. İşte, MEB 2. dönem ortak sınav saati ve süresi...

MEB ortak sınavları ne zaman?

2. dönem 1. ortak sınavları 6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart, Matematik dersi için 25 Mart tarihlerinde uygulanacak.

7. sınıf Türkçe dersi 27 Mart, Matematik dersi 28 Mart tarihlerinde yapılacak.

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınav uygulaması 24 Mart, Matematik dersi 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 9. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek.

Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matenatik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.

Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.

Ortak sınavların mazeret sınavları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak. Sınav sonuçları da ders öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine girilecek.

Ortak sınav puanlaması

* 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,
* 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
* 7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan,
2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,
* 7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
* 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan,
1 soru 20 puan,
* 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan değerinde.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
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Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı: Öğretmen ataması ne zaman?
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