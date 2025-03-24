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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kira-gelirinde-beyanname-suresi-2-nisanda-sona-eriyor-beyan-etmeyen-mukelleflere-ceza-kesilecek-1094817516.html
Kira gelirinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor: Beyan etmeyen mükelleflere ceza kesilecek
Kira gelirinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor: Beyan etmeyen mükelleflere ceza kesilecek
Sputnik Türkiye
Kira gelirlerinde beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona erecek. Belirlenen sürelerde işlem yapmayanlar hakkında usulsüzlük cezası uygulanacak. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T15:45+0300
2025-03-24T15:45+0300
ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
kira
kira beyannamesi
i̇dari para cezası
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Konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanında son gün 2 Nisan. Bu süreye kadar mükelleflerin beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Dijital vergi daireleri veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden beyanname doldurulması gerekiyor. Belirlenen sürede işlem yapmayanlar hakkında ise usulsüzlük cezası uygulanacak. Kimler beyanname vermek zorunda?Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.Beyanname edilen vergiler nereden ödenecek?Vergi mükellefleri, beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler, anlaşmalı bankalardan veya PTT'den de yapılabilecek. Beyannamelerini zamanında vermeyenler için özel usulsüzlük cezası kesilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kira-gelirinde-beyan-donemi-33-bin-lirayi-asanlar-beyanname-verecek-1094057624.html
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gelir i̇daresi başkanlığı, kira, kira beyannamesi, i̇dari para cezası, beyanname
gelir i̇daresi başkanlığı, kira, kira beyannamesi, i̇dari para cezası, beyanname

Kira gelirinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor: Beyan etmeyen mükelleflere ceza kesilecek

15:45 24.03.2025
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Kira gelirlerinde beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona erecek. Belirlenen sürelerde işlem yapmayanlar hakkında usulsüzlük cezası uygulanacak.
Konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanında son gün 2 Nisan. Bu süreye kadar mükelleflerin beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Dijital vergi daireleri veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden beyanname doldurulması gerekiyor. Belirlenen sürede işlem yapmayanlar hakkında ise usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kimler beyanname vermek zorunda?

Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.

Beyanname edilen vergiler nereden ödenecek?

Vergi mükellefleri, beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler, anlaşmalı bankalardan veya PTT'den de yapılabilecek. Beyannamelerini zamanında vermeyenler için özel usulsüzlük cezası kesilecek.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
EKONOMİ
Kira gelirinde beyan dönemi: 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek
28 Şubat, 09:13
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