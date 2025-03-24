https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kira-gelirinde-beyanname-suresi-2-nisanda-sona-eriyor-beyan-etmeyen-mukelleflere-ceza-kesilecek-1094817516.html

Kira gelirinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor: Beyan etmeyen mükelleflere ceza kesilecek

Kira gelirinde beyanname süresi 2 Nisan'da sona eriyor: Beyan etmeyen mükelleflere ceza kesilecek

Sputnik Türkiye

Kira gelirlerinde beyanname verme süresi 2 Nisan'da sona erecek. Belirlenen sürelerde işlem yapmayanlar hakkında usulsüzlük cezası uygulanacak. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T15:45+0300

2025-03-24T15:45+0300

2025-03-24T15:45+0300

ekonomi̇

gelir i̇daresi başkanlığı

kira

kira beyannamesi

i̇dari para cezası

beyanname

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Konut ve iş yeri kira gelirlerinin beyanında son gün 2 Nisan. Bu süreye kadar mükelleflerin beyannamelerini vermeleri gerekiyor. Dijital vergi daireleri veya Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden beyanname doldurulması gerekiyor. Belirlenen sürede işlem yapmayanlar hakkında ise usulsüzlük cezası uygulanacak. Kimler beyanname vermek zorunda?Konuttan geçen yıl 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri, gelir vergisi ödemekle mükellef. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemini” doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.Beyanname edilen vergiler nereden ödenecek?Vergi mükellefleri, beyannamelerini 2 Nisan'a kadar vermeleri gerekiyor. Beyan edilen vergiler, iki taksitte ödenebilecek. Ödemeler, anlaşmalı bankalardan veya PTT'den de yapılabilecek. Beyannamelerini zamanında vermeyenler için özel usulsüzlük cezası kesilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/kira-gelirinde-beyan-donemi-33-bin-lirayi-asanlar-beyanname-verecek-1094057624.html

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gelir i̇daresi başkanlığı, kira, kira beyannamesi, i̇dari para cezası, beyanname