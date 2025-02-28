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Kira gelirinde beyan dönemi: 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek
Kira gelirinde beyan dönemi: 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek
Sputnik Türkiye
Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için de beyan ve vergi ödeme dönemi içine giriliyor. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T09:13+0300
2025-02-28T09:13+0300
ekonomi̇
kira
vergi
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2024 yılının tamamında kira geliri 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecekler. Mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; birinci taksitin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.Tahsil şartı: Tahsil edilmiş olması gerekiyorGelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırladı. Rehbere göre kira gelirinde gelirin tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira çek ile alınmışsa da nakden tahsilat kabul ediliyor. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılıyor. Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2024 yılında tahsil edilmesi halinde, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınıyor. Rehberde, gelecek yıllara ilişkin tahsilat yöntemi için de, “Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ilgili olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yılları kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır” denildi.33 bin liralık istisna1 Mart tarihinde başlayacak olan gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. 2024 yılında elde edilen kira gelirinde istisna sınırı 33 bin lira. Kimleri kira geliri beyanı yapmasına gerek yok?Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.İstisna tutarının üzerinde gelir elde eden ev sahipleri gelirlerini beyan edecekler. Beyan ederken 33 bin liralık istisna kullanılabilecek. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için belirlenen 33 bin liralık istisnadan yararlanılamayacak.Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor. Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.
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2025 gelir vergisi dönemi geliyor, 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek... kira gelirinde beyan dönemi, kirada beyanname dönemi, 33 bin liranın altında kira beyanname verecek mi, beyanname verme sınırı ne
2025 gelir vergisi dönemi geliyor, 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek... kira gelirinde beyan dönemi, kirada beyanname dönemi, 33 bin liranın altında kira beyanname verecek mi, beyanname verme sınırı ne

Kira gelirinde beyan dönemi: 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecek

09:13 28.02.2025
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© AA
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Gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Geçen yıl kira geliri elde eden ev sahipleri için de beyan ve vergi ödeme dönemi içine giriliyor.
2024 yılının tamamında kira geliri 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecekler. Mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; birinci taksitin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Tahsil şartı: Tahsil edilmiş olması gerekiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırladı. Rehbere göre kira gelirinde gelirin tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira çek ile alınmışsa da nakden tahsilat kabul ediliyor. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılıyor.
Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2024 yılında tahsil edilmesi halinde, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınıyor. Rehberde, gelecek yıllara ilişkin tahsilat yöntemi için de, “Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ilgili olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yılları kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır” denildi.

33 bin liralık istisna

1 Mart tarihinde başlayacak olan gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. 2024 yılında elde edilen kira gelirinde istisna sınırı 33 bin lira.

Kimleri kira geliri beyanı yapmasına gerek yok?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.
İstisna tutarının üzerinde gelir elde eden ev sahipleri gelirlerini beyan edecekler. Beyan ederken 33 bin liralık istisna kullanılabilecek. Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için belirlenen 33 bin liralık istisnadan yararlanılamayacak.
Gayrimenkulden herhangi bir kira geliri elde edilmemesi ya da 33 bin liralık istisna tutarının altında gelir elde edilmesi halinde; beyanname vermeme gerekçesi istenmesi halinde bir dilekçe ile vergi dairesine bildirilebiliyor. Dilekçenin hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden Hazır Beyan Sistemine giriş yaparak “İşlemlerim/İstisna Dilekçesi Vermek İstiyorum” menüsü aracılığıyla da verilmesi mümkün.
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