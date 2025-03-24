https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbulda-71-kisi-gozaltina-alindi-1094807860.html

İstanbul'da 71 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 71 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 kişi gözaltına alındı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T12:19+0300

2025-03-24T12:19+0300

2025-03-24T12:19+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

gösteri

gözaltı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen izin gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 71 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 71 kişi gözaltında, 28 kişi aranıyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbul-valisi-gulden-ibb-protestolari-icin-uyari-musamaha-gosterilmeyecek-1094800480.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gösteri, gözaltı