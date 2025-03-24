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İstanbul'da 71 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 71 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 kişi gözaltına alındı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen izin gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 71 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 71 kişi gözaltında, 28 kişi aranıyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gösteri, gözaltı
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), gösteri, gözaltı

İstanbul'da 71 kişi gözaltına alındı

12:19 24.03.2025
© Murat Şengülİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© Murat Şengül
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İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı gerekçesiyle 71 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonları protesto etmek için düzenlenen izin gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 71 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

71 kişi gözaltında, 28 kişi aranıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlerde 99 şüphelinin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçuna karıştığı belirlendi.
Ekiplerce, şüphelilerin yakalanması, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 71 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik adli işlemler başlatılırken, 28 zanlıyı arama çalışması sürüyor.
Davut Gül - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
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