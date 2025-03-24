https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbulda-24-martta-trafige-kapanan-yollar-hangileri-1094808297.html
İstanbul’da 24 Mart'ta trafiğe kapanan yollar hangileri?
İstanbul’da 24 Mart'ta trafiğe kapanan yollar hangileri?
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 23 Mart Pazar saat 16.00'dan itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Fevzipaşa, Atatürk Bulvarı, Galata Köprüsü gibi... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T12:35+0300
2025-03-24T12:35+0300
2025-03-24T12:35+0300
atatürk bulvarı
pazar
çarşamba
i̇stanbul valiliği
galata köprüsü
atatürk köprüsü
türki̇ye
yol
kapalı
kapalı yollar
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İstanbul Valiliği, kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler, kamu düzeninin korunması ve muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.23-26 Mart tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollarİstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre aşağıdaki cadde ve bağlantı yolları tamamen araç trafiğine kapalı olacak:'Alternatif güzergahları kullanın'İstanbul Valiliği, trafiğe kapanan yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla şu alternatif güzergahları kullanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu:Gösteri ve toplanma yasağı devam ediyorValilik ayrıca, daha önce 19-23 Mart tarihleri arasında ilan edilen gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağının uzatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve sükunu bozabilecek eylemlerin organize edilme riskine karşı bu kararın alındığı ifade edildi. Tüm toplu etkinlikler 26 Mart 2025 saat 23.59’a kadar yasaklı olacak.Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıYetkililer, özellikle iş ve okul saatlerinde trafik yoğunluğunun artabileceğini, bu yüzden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uyulması ve yasaklı bölgelerde toplanma yapılmaması gerektiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kabine-toplantisi-bugun-bestepede-gundemde-neler-olacak-1094805039.html
atatürk bulvarı
pazar
çarşamba
türki̇ye
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istanbul trafiğe kapalı yollar, 23 mart kapalı yollar, 26 mart trafik yasağı, istanbul valiliği yol kapanma açıklaması, beştepe trafik tedbirleri, hangi yollar kapalı istanbul, alternatif güzergahlar istanbul, sahil yolu trafiğe kapandı mı, fevzipaşa caddesi kapalı mı, galata köprüsü kapalı mı, atatürk bulvarı trafik durumu, istanbul'da toplu taşıma kullanımı, 24 mart istanbul yol durumu, istanbul'da hangi yollar kapalı, kapanan yollar listesi 2025, e-5 yol durumu, istanbul yol yasakları mart 2025, trafik yoğunluğu istanbul, valilik kararı trafiğe kapanan yollar, gösteri yasağı istanbul mart 2025
İstanbul’da 24 Mart'ta trafiğe kapanan yollar hangileri?
İstanbul Valiliği, 23 Mart Pazar saat 16.00'dan itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Fevzipaşa, Atatürk Bulvarı, Galata Köprüsü gibi yoğun kullanılan yollar kapalı olacak. Alternatif güzergahlar ve yasakların süresi 26 Mart Çarşamba 23.59’a kadar uzatıldı.
İstanbul Valiliği, kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler, kamu düzeninin korunması ve muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.
23-26 Mart tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollar
İstanbul Valiliği’nin
açıklamasına göre aşağıdaki cadde ve bağlantı yolları tamamen araç trafiğine kapalı
olacak:
Fevzipaşa Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
Macar Kardeşler Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
15 Temmuz Şehitler Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
Şehzadebaşı Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
Vezneciler Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
ve bağlantılı tüm yollar
Atatürk Bulvarı
ve bağlantılı tüm yollar
Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası)
ve bağlantılı tüm yollar
Reşadiye Caddesi
, Ragıp Gümüşpala Caddesi
ve bu caddelere çıkan yollar
Galata Köprüsü
ve Atatürk Köprüsü
ile bağlantılı tüm yollar
'Alternatif güzergahları kullanın'
İstanbul Valiliği, trafiğe kapanan yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla şu alternatif güzergahları kullanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu:
Sahil Kennedy Caddesi
(Sirkeci dışı bölgeler)
Gösteri ve toplanma yasağı devam ediyor
Valilik ayrıca, daha önce 19-23 Mart tarihleri arasında ilan edilen gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağının uzatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve sükunu bozabilecek eylemlerin organize edilme riskine karşı bu kararın alındığı ifade edildi. Tüm toplu etkinlikler 26 Mart 2025 saat 23.59’a kadar yasaklı olacak.
Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalı
Yetkililer, özellikle iş ve okul saatlerinde trafik yoğunluğunun artabileceğini, bu yüzden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uyulması ve yasaklı bölgelerde toplanma yapılmaması gerektiği belirtildi.