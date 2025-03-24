https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbulda-24-martta-trafige-kapanan-yollar-hangileri-1094808297.html

İstanbul’da 24 Mart'ta trafiğe kapanan yollar hangileri?

İstanbul’da 24 Mart'ta trafiğe kapanan yollar hangileri?

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, 23 Mart Pazar saat 16.00'dan itibaren bazı ana arterlerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. Fevzipaşa, Atatürk Bulvarı, Galata Köprüsü gibi... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

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atatürk bulvarı

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türki̇ye

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kapalı yollar

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İstanbul Valiliği, kent genelinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'dan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Tedbirler, kamu düzeninin korunması ve muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.23-26 Mart tarihleri arasında trafiğe kapatılacak yollarİstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre aşağıdaki cadde ve bağlantı yolları tamamen araç trafiğine kapalı olacak:'Alternatif güzergahları kullanın'İstanbul Valiliği, trafiğe kapanan yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunluğu önlemek amacıyla şu alternatif güzergahları kullanmaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu:Gösteri ve toplanma yasağı devam ediyorValilik ayrıca, daha önce 19-23 Mart tarihleri arasında ilan edilen gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yasağının uzatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, kent genelinde huzur ve sükunu bozabilecek eylemlerin organize edilme riskine karşı bu kararın alındığı ifade edildi. Tüm toplu etkinlikler 26 Mart 2025 saat 23.59’a kadar yasaklı olacak.Sürücüler ve yayalar dikkatli olmalıYetkililer, özellikle iş ve okul saatlerinde trafik yoğunluğunun artabileceğini, bu yüzden toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uyulması ve yasaklı bölgelerde toplanma yapılmaması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/kabine-toplantisi-bugun-bestepede-gundemde-neler-olacak-1094805039.html

atatürk bulvarı

pazar

çarşamba

türki̇ye

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