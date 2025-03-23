https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-148-milyon-oy-kullanildi-1094799427.html
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 14.8 milyon oy kullanıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 14.8 milyon oy kullanıldı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T22:16+0300
2025-03-23T22:16+0300
2025-03-23T22:16+0300
türki̇ye
chp
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde toplamda 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti. Özel, oy veren CHP üye sayısının 1 milyon 653 bin kişi olduğunu dile getirirken, dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayısının 13 milyon 211 bin olduğunu ifade etti. Özel, sayımların sürdüğünü de sözlerine ekledi. İmamoğlu seçimlere tek aday olarak girdiİBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminin sonuçları açıklandı. Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy veren CHP üyesi sayısı 1 milyon 653 bin kişi olduğunu, dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 211 bin oy sayısına ulaşıldığını toplamda İmamoğlu'nun aldığı oy sayısının ise 14.8 milyona ulaştığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chpde-sandiklar-kapandi-cumhurbaskanligi-on-secimi-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1094796999.html
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chp, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 14.8 milyon oy kullanıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde toplamda 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti. Özel, oy veren CHP üye sayısının 1 milyon 653 bin kişi olduğunu dile getirirken, dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayısının 13 milyon 211 bin olduğunu ifade etti. Özel, sayımların sürdüğünü de sözlerine ekledi.
İmamoğlu seçimlere tek aday olarak girdi
İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminin sonuçları açıklandı. Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy veren CHP üyesi sayısı 1 milyon 653 bin kişi olduğunu, dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 211 bin oy sayısına ulaşıldığını toplamda İmamoğlu'nun aldığı oy sayısının ise 14.8 milyona ulaştığını dile getirdi.