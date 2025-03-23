https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-148-milyon-oy-kullanildi-1094799427.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 14.8 milyon oy kullanıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 14.8 milyon oy kullanıldı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti. 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T22:16+0300

2025-03-23T22:16+0300

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türki̇ye

chp

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminde toplamda 14.8 milyon oy kullanıldığını belirtti. Özel, oy veren CHP üye sayısının 1 milyon 653 bin kişi olduğunu dile getirirken, dayanışma sandıklarında kullanılan oy sayısının 13 milyon 211 bin olduğunu ifade etti. Özel, sayımların sürdüğünü de sözlerine ekledi. İmamoğlu seçimlere tek aday olarak girdiİBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği CHP cumhurbaşkanlığı ön seçiminin sonuçları açıklandı. Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oy veren CHP üyesi sayısı 1 milyon 653 bin kişi olduğunu, dayanışma sandıklarında ise 13 milyon 211 bin oy sayısına ulaşıldığını toplamda İmamoğlu'nun aldığı oy sayısının ise 14.8 milyona ulaştığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chpde-sandiklar-kapandi-cumhurbaskanligi-on-secimi-oy-kullanma-islemi-sona-erdi-1094796999.html

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Sputnik Türkiye

chp, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)