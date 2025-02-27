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ABD, kuş gribiyle mücadele için 1 milyar dolar harcayacak
ABD, kuş gribiyle mücadele için 1 milyar dolar harcayacak
Sputnik Türkiye
ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacaklarını... 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T10:30+0300
2025-02-27T10:30+0300
dünya
kuş gribi
yumurta
organik yumurta
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fiyat artırımı
yumurta fiyatları
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ABD Tarım Bakanı Rollins, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısında, kuş gribiyle mücadele etmek ve Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için atacakları beş adımı açıkladı. Yumurta fiyatlarının hızla arttığına ve bunun sadece bir enflasyon meselesi olmadığına dikkati çeken Rollins, yumurtada yüksek fiyatla karşılaşılmasının nedeninin kısmen, 2 yıldır kümes hayvanı çiftçilerine zarar ettiren ve yumurta arzını azaltan kuş gribi salgınlarının devam etmesi olduğunu aktardı.Tarım Bakanlığının kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirten Rollins, yüz milyonlarca dolarlık israfın önüne geçmek için Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile birlikte çalıştıklarını ve tasarruf edilen tutarın bir kısmını kuş gribine karşı uzun vadeli çözümlere yatırım yaparak yeniden değerlendireceklerini vurguladı.Yumurta fiyatlarını düşürmek için ek adımlar atılacakRollins, ilk olarak, ABD'li kümes hayvanı üreticilerinin biyogüvenlik tedbirleri uygulamalarına yardımcı olmak için 500 milyon dolara kadar kaynak ayıracaklarını kaydetti.İkinci olarak, sürüleri kuş gribinden etkilenen çiftçilere 400 milyon dolara kadar artırılmış mali yardım sağlayacaklarına işaret eden Rollins, bu üreticilerin bir salgından sonra tekrar güvenli bir şekilde faaliyetlerine başlayabilmeleri için daha hızlı onay almalarına yardımcı olacaklarını belirtti.Rollins, Bakanlığın yumurta tavukları için aşı ve tedavilerin kullanımını araştırdığına ve bunun için 100 milyon dolara kadar kaynak sağlayacağına değinerek, kuş gribiyle mücadeleye ek olarak yumurta fiyatlarını düşürmek için de başka adımlar atacaklarını ifade etti.Son olarak, kısa vadede yumurta maliyetlerini düşürmek için geçici ithalat seçeneklerini değerlendireceklerine işaret eden Rollins, yumurtalar sıkı ABD güvenlik standartlarını karşılarsa ve bunun gelecekte Amerikalı çiftçilerin pazarlara erişimini tehlikeye atmayacağına karar verilirse ithalata devam edeceklerini kaydetti.Rollins 5 maddelik stratejinin, sorunu bir gecede ortadan kaldırmayacağını ancak gelecek 3 ila 6 ay içinde yumurta piyasasında istikrarı yeniden sağlayacağını vurguladı.
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kuş gribi, yumurta, organik yumurta, fiyat artışı, fiyat artırımı, yumurta fiyatları
kuş gribi, yumurta, organik yumurta, fiyat artışı, fiyat artırımı, yumurta fiyatları

ABD, kuş gribiyle mücadele için 1 milyar dolar harcayacak

10:30 27.02.2025
© AAABD yumurta fiyatları
ABD yumurta fiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2025
© AA
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ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacaklarını belirterek, yumurta maliyetlerini düşürmek için geçici olarak ithalatı düşündüklerini bildirdi.
ABD Tarım Bakanı Rollins, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı görüş yazısında, kuş gribiyle mücadele etmek ve Amerikalı ailelerin maliyetlerini düşürmek için atacakları beş adımı açıkladı.
Yumurta fiyatlarının hızla arttığına ve bunun sadece bir enflasyon meselesi olmadığına dikkati çeken Rollins, yumurtada yüksek fiyatla karşılaşılmasının nedeninin kısmen, 2 yıldır kümes hayvanı çiftçilerine zarar ettiren ve yumurta arzını azaltan kuş gribi salgınlarının devam etmesi olduğunu aktardı.
Tarım Bakanlığının kuş gribi krizini engellemek ve yumurtayı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için 1 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirten Rollins, yüz milyonlarca dolarlık israfın önüne geçmek için Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile birlikte çalıştıklarını ve tasarruf edilen tutarın bir kısmını kuş gribine karşı uzun vadeli çözümlere yatırım yaparak yeniden değerlendireceklerini vurguladı.

Yumurta fiyatlarını düşürmek için ek adımlar atılacak

Rollins, ilk olarak, ABD'li kümes hayvanı üreticilerinin biyogüvenlik tedbirleri uygulamalarına yardımcı olmak için 500 milyon dolara kadar kaynak ayıracaklarını kaydetti.
İkinci olarak, sürüleri kuş gribinden etkilenen çiftçilere 400 milyon dolara kadar artırılmış mali yardım sağlayacaklarına işaret eden Rollins, bu üreticilerin bir salgından sonra tekrar güvenli bir şekilde faaliyetlerine başlayabilmeleri için daha hızlı onay almalarına yardımcı olacaklarını belirtti.
Rollins, Bakanlığın yumurta tavukları için aşı ve tedavilerin kullanımını araştırdığına ve bunun için 100 milyon dolara kadar kaynak sağlayacağına değinerek, kuş gribiyle mücadeleye ek olarak yumurta fiyatlarını düşürmek için de başka adımlar atacaklarını ifade etti.
Son olarak, kısa vadede yumurta maliyetlerini düşürmek için geçici ithalat seçeneklerini değerlendireceklerine işaret eden Rollins, yumurtalar sıkı ABD güvenlik standartlarını karşılarsa ve bunun gelecekte Amerikalı çiftçilerin pazarlara erişimini tehlikeye atmayacağına karar verilirse ithalata devam edeceklerini kaydetti.
Rollins 5 maddelik stratejinin, sorunu bir gecede ortadan kaldırmayacağını ancak gelecek 3 ila 6 ay içinde yumurta piyasasında istikrarı yeniden sağlayacağını vurguladı.
Kanatlı - tavuk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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