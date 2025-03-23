https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-belediye-baskani-imamoglu-marmara-cezaevine-gonderildi-1094791610.html
İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi
İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi
Sputnik Türkiye
İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Silivri'de... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T16:06+0300
2025-03-23T16:06+0300
2025-03-23T16:19+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
silivri
silivri cezaevi
resul emrah şahan
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 kişii, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html
türki̇ye
silivri
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri, silivri cezaevi, resul emrah şahan
ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri, silivri cezaevi, resul emrah şahan
İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi
16:06 23.03.2025 (güncellendi: 16:19 23.03.2025)
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İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine'ne gönderildi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 kişii, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.