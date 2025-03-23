https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-belediye-baskani-imamoglu-marmara-cezaevine-gonderildi-1094791610.html

İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi

İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi

Sputnik Türkiye

İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Silivri'de... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T16:06+0300

2025-03-23T16:06+0300

2025-03-23T16:19+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

silivri

silivri cezaevi

resul emrah şahan

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevine gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında tutuklananlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 kişii, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çağlayan'da ifadeleri alındıktan sonra sulh ceza hakimliğince tutuklanmalarına karar verilen, İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı.Tutuklu şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılarak, cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html

türki̇ye

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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), silivri, silivri cezaevi, resul emrah şahan