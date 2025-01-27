https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-bir-djokovic-mi-doguyor-avustralya-acikta-sampiyon-olan-sinner-oyun-tarziyla-dikkatleri-1093093141.html

Yeni bir Djokovic mi doğuyor? Avustralya Açık'ta şampiyon olan Sinner, oyun tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Yeni bir Djokovic mi doğuyor? Avustralya Açık'ta şampiyon olan Sinner, oyun tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Sputnik Türkiye

2025 Avustralya Açık şampiyonluğu, Jannik Sinner'ı tenis dünyasında bir adım daha ileriye taşıdı. Djokovic ile benzer oyun tarzı ancak kendi kariyer yolunda... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T14:26+0300

2025-01-27T14:26+0300

2025-01-27T14:26+0300

spor

avustralya açık

tenis

tenis turnuvası

jannik sinner

novak djokovic

grand slam şampiyonu

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İtalyalı 23 yaşındaki Jannik Sinner, 2025 Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanarak adını tenis tarihine altın harflerle yazdırdı. Genç oyuncu, finalde karşılaştığı deneyimli rakibi Alexander Zverev’i mağlup ederek, kariyerinin üçüncü Grand Slam zaferini elde etti. Ancak Sinner’ın zaferi, sadece şampiyonlukla değil, aynı zamanda onun oyun tarzının Novak Djokovic ile benzerlik gösterdiği yönündeki yorumlarla da dikkat çekti.Zverev, Sinner'ın performansını "Djokovic’in en güçlü dönemlerine benziyor" diyerek değerlendirdi. Özellikle sert zeminlerdeki istikrarı ve mükemmel fiziksel gücüyle Sinner, birçok tenis otoritesinin gözünde Djokovic’in oyununu hatırlatıyor. Sinner, sadece teknik yetenekleriyle değil, aynı zamanda zihinsel direnciyle de öne çıkıyor.Bu karşılaştırmalar, Sinner’ın kariyerine yalnızca bir etiket yapıştırmaktan çok daha fazlasını ifade etmekte. Djokovic ile benzerlikleri, onu tenis dünyasında bir devrin ardından gelen doğal bir oyuncu olarak konumlandırıyor olsa da, Sinner kendi oyununu sürekli geliştirme kararlılığıyla kendisini ayırt ediyor. Bu yıl, dünya sıralamasında bir numaraya yükselerek 80-6’lık bir galibiyet oranı ile dikkatleri üzerine çekti. Sinner kendi tarzını oluşturmak ve tenis dünyasında kendi izini bırakmak için sürekli çalıştığını belirtiyor.

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Sputnik Türkiye

avustralya açık, tenis, tenis turnuvası, jannik sinner, novak djokovic, grand slam şampiyonu