https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abd-gronland-konusunda-kriz-yasadigi-danimarkadan-yumurta-istedi-1094522680.html
ABD, Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka'dan yumurta istedi
ABD, Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka'dan yumurta istedi
Sputnik Türkiye
ABD, yumurta arzındaki sıkıntıyı gidermek için Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinden yumurta ithal etmeyi talep etti... 14.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-14T17:19+0300
2025-03-14T17:19+0300
2025-03-14T17:24+0300
dünya
abd
grönland
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
yumurta
kriz
ekonomik kriz
mali kriz
kriz masası
kuş gribi
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ABD, kuş gribi hastalığı sebebiyle artan yumurta fiyatlarına çözüm olarak Grönland krizi yaşadığı Danimarka'dan yardım istedi.ABD Tarım Bakanlığı şubat ayı sonunda Avrupa’daki yumurta üreticilerine resmi yazı göndererek pazara tedarik sağlayıp sağlayamayacaklarını sordu. Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine iletilen mektupta ise gönderilebilecek tahmini miktarın bildirilmesi talep edildi. Danimarka ise yumurta üretim fazlası olmadığını ve arz açığı yaşandığını belirtti. Türkiye ise ABD'ye temmuza kadar 15 bin ton yumurta göndereceğini duyurdu.Bakanlığın bu talebi, Başkan Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle aynı dönemde gerçekleşti. Trump ayrıca, Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ı ABD’ye devretmemesi halinde ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdde-yumurta-kitligi-bazi-marketlerde-kisi-basi-3-koli-siniri-getirildi-1093585382.html
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abd, grönland, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), yumurta, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, donald trump
abd, grönland, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), yumurta, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, donald trump
ABD, Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka'dan yumurta istedi
17:19 14.03.2025 (güncellendi: 17:24 14.03.2025)
ABD, yumurta arzındaki sıkıntıyı gidermek için Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinden yumurta ithal etmeyi talep etti. Danimarka, talebi incelerken Avrupa'da üretim fazlası olmadığını ve arz açığı yaşandığını belirtti. Türkiye ise ABD'ye temmuza kadar 15 bin ton yumurta gönderecek.
ABD, kuş gribi hastalığı sebebiyle artan yumurta fiyatlarına çözüm olarak Grönland krizi yaşadığı Danimarka'dan yardım istedi.
ABD Tarım Bakanlığı şubat ayı sonunda Avrupa’daki yumurta üreticilerine resmi yazı göndererek pazara tedarik sağlayıp sağlayamayacaklarını sordu. Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine iletilen mektupta ise gönderilebilecek tahmini miktarın bildirilmesi talep edildi. Danimarka ise yumurta üretim fazlası olmadığını ve arz açığı yaşandığını belirtti. Türkiye ise ABD'ye temmuza kadar 15 bin ton yumurta göndereceğini duyurdu.
Bakanlığın bu talebi, Başkan Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle aynı dönemde gerçekleşti. Trump ayrıca, Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ı ABD’ye devretmemesi halinde ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.