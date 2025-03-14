https://anlatilaninotesi.com.tr/20250314/abd-gronland-konusunda-kriz-yasadigi-danimarkadan-yumurta-istedi-1094522680.html

ABD, Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka'dan yumurta istedi

ABD, Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka'dan yumurta istedi

Sputnik Türkiye

ABD, yumurta arzındaki sıkıntıyı gidermek için Grönland konusunda kriz yaşadığı Danimarka ve bazı Avrupa ülkelerinden yumurta ithal etmeyi talep etti... 14.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-14T17:19+0300

2025-03-14T17:19+0300

2025-03-14T17:24+0300

dünya

abd

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yumurta

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kriz masası

kuş gribi

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ABD, kuş gribi hastalığı sebebiyle artan yumurta fiyatlarına çözüm olarak Grönland krizi yaşadığı Danimarka'dan yardım istedi.ABD Tarım Bakanlığı şubat ayı sonunda Avrupa’daki yumurta üreticilerine resmi yazı göndererek pazara tedarik sağlayıp sağlayamayacaklarını sordu. Mart başında Danimarka yumurta üreticileri birliğine iletilen mektupta ise gönderilebilecek tahmini miktarın bildirilmesi talep edildi. Danimarka ise yumurta üretim fazlası olmadığını ve arz açığı yaşandığını belirtti. Türkiye ise ABD'ye temmuza kadar 15 bin ton yumurta göndereceğini duyurdu.Bakanlığın bu talebi, Başkan Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik yeni gümrük vergisi tehditleriyle aynı dönemde gerçekleşti. Trump ayrıca, Danimarka’nın özerk bölgesi Grönland’ı ABD’ye devretmemesi halinde ekonomik yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

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abd, grönland, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), yumurta, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası, kuş gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, donald trump