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Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?
Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği bugün saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarından yolcu alımlarının durdurulacağını açıkladı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.Hangi metro ve otobüs durakları kullanılamayacak?EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.
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söğütözü, ankara valiliği, odtü, kızılay, ego, ego genel müdürlüğü, kapalı yollar, metro, otobüs, otobüs durağı
söğütözü, ankara valiliği, odtü, kızılay, ego, ego genel müdürlüğü, kapalı yollar, metro, otobüs, otobüs durağı

Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?

17:42 24.03.2025 (güncellendi: 17:43 24.03.2025)
© AAAnkara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yılbaşı akşamı şehrin birçok noktasında hizmet verecek. Metro ve Ankaray işletmelerinin son sefer saatlerine uygun olarak 43 metro ring güzergahında saat 02.30'a kadar 88 ilave servis, 28 gece servisi güzergahında saat 03.00'e kadar 28 ilave servis olmak üzere toplam 116 ilave servisle hizmet sunacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA
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Ankara Valiliği bugün saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarından yolcu alımlarının durdurulacağını açıkladı.
Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.

Hangi metro ve otobüs durakları kullanılamayacak?

EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.
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