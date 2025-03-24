https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ankara-valiligi-toplu-tasimada-yeni-kisitlamalari-acikladi-hangi-metro-istasyonlari-ve-duraklardan-1094821033.html

Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?

Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği bugün saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarından yolcu alımlarının durdurulacağını açıkladı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T17:42+0300

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söğütözü

ankara valiliği

odtü

kızılay

ego

ego genel müdürlüğü

kapalı yollar

metro

otobüs

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Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.Hangi metro ve otobüs durakları kullanılamayacak?EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/istanbulda-24-martta-trafige-kapanan-yollar-hangileri-1094808297.html

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söğütözü, ankara valiliği, odtü, kızılay, ego, ego genel müdürlüğü, kapalı yollar, metro, otobüs, otobüs durağı