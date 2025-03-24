https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ankara-valiligi-toplu-tasimada-yeni-kisitlamalari-acikladi-hangi-metro-istasyonlari-ve-duraklardan-1094821033.html
Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?
Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği bugün saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarından yolcu alımlarının durdurulacağını açıkladı. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T17:42+0300
2025-03-24T17:42+0300
2025-03-24T17:43+0300
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ankara valiliği
odtü
kızılay
ego
ego genel müdürlüğü
kapalı yollar
metro
otobüs
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Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.Hangi metro ve otobüs durakları kullanılamayacak?EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.
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söğütözü, ankara valiliği, odtü, kızılay, ego, ego genel müdürlüğü, kapalı yollar, metro, otobüs, otobüs durağı
söğütözü, ankara valiliği, odtü, kızılay, ego, ego genel müdürlüğü, kapalı yollar, metro, otobüs, otobüs durağı
Ankara Valiliği toplu taşımada yeni kısıtlamaları açıkladı: Hangi metro istasyonları ve duraklardan yolcu alınmayacak?
17:42 24.03.2025 (güncellendi: 17:43 24.03.2025)
Ankara Valiliği bugün saat 19.00'dan itibaren bazı metro ve otobüs duraklarından yolcu alımlarının durdurulacağını açıkladı.
Ankara Valiliği, saat 19.00'dan itibaren Kızılay, ODTÜ ve Söğütözü metro durakları, Ankaray Kızılay durağı ve ODTÜ önündeki otobüs duraklarında yolcu alımının durdurulacağını açıkladı.
Hangi metro ve otobüs durakları kullanılamayacak?
EGO Genel Müdürlüğü, valilik kararıyla bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00’dan itibaren Kızılay Metro, Kızılay Ankaray, ODTÜ Metro ve Söğütözü Metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.