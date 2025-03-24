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CHP'nin olağanüstü kurultayı için mahkemeye iptal başvurusu
CHP'nin olağanüstü kurultayı için mahkemeye iptal başvurusu
Sputnik Türkiye
CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T14:23+0300
2025-03-24T15:38+0300
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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.6 Nisan Olağanüstü Kurultayına itirazSavaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.'Kurultay çağrısı yok hükmünde'Dilekçede, ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:
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CHP'nin olağanüstü kurultayı için mahkemeye iptal başvurusu

14:23 24.03.2025 (güncellendi: 15:38 24.03.2025)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Ayrıntılar geliyor
CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe göstererek Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yaptı.
Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

6 Nisan Olağanüstü Kurultayına itiraz

Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

'Kurultay çağrısı yok hükmünde'

Dilekçede, ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.
Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.
Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:
"Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir. Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay’ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz."
CHP kurultay kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2025
POLİTİKA
Özgür Özel duyurdu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
21 Mart, 16:45
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