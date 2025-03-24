https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/chpnin-olaganustu-kurultayi-icin-mahkemeye-iptal-basvurusu-1094815417.html

CHP'nin olağanüstü kurultayı için mahkemeye iptal başvurusu

CHP'nin olağanüstü kurultayı için mahkemeye iptal başvurusu

Sputnik Türkiye

CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yapıldı. Aralarında Lütfü Savaş'ın da bulunduğu 3 isim devam eden soruşturmaları gerekçe... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T14:23+0300

2025-03-24T14:23+0300

2025-03-24T15:38+0300

poli̇ti̇ka

lütfü savaş

chp

haberler

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.6 Nisan Olağanüstü Kurultayına itirazSavaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.'Kurultay çağrısı yok hükmünde'Dilekçede, ﻿söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı, bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, o nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.Dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ozgur-ozel-duyurdu-chp-olaganustu-kurultaya-gidiyor--1094741104.html

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