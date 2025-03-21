https://anlatilaninotesi.com.tr/20250321/ozgur-ozel-duyurdu-chp-olaganustu-kurultaya-gidiyor--1094741104.html
Özgür Özel duyurdu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Özgür Özel duyurdu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmanın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin olağanüstü kurultaya gittiğini duyurdu.
2025-03-21T16:45+0300
2025-03-21T16:45+0300
2025-03-21T17:50+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruştumanın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultaya gittiğini açıkladı. Özel duyuruyu "Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu. Özel" Kayyum atayarak önseçime mani olmaya çalışıyorlar" dedi. CHP kurultayı ne zaman?CHP Genel Başkanı Özel, CHP olağanüstü kurultayının 6 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Özel "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim. CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi. 'Hukuku askıya almayı göze aldılar'Konuşmasında İBB, Beşiktaş, Beykoz ve Esenyurt belediyelerine dönük operasyona vurgu yapan Özel "Amaç Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak. Bunun için diplomasının iptalini dahi göze almak, 35 yıl önce ilanla çağırdıkları bir öğrenciyi 31 yıl önce verdikleri diplomayı iptal ederek Türkiye'de anayasal güvencelerin, hukuk güvencelerinin tamamını askıya almayı da göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu. Olağanüstü kurultayı hakkında neler biliniyor? Olağanüstü Genel Kurul kararı nasıl verilir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/ozgur-ozel-saat-verip-sarachaneye-cagirdi-mansur-yavas-da-katilacak-1094693445.html
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Osman Nuri Cerit
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CHP kurultay kararı
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chp kurultayı, chp olağanüstü kurultayı
chp kurultayı, chp olağanüstü kurultayı
Özgür Özel duyurdu: CHP olağanüstü kurultaya gidiyor
16:45 21.03.2025 (güncellendi: 17:50 21.03.2025)
Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultaya gittiğini duyurdu. Kurultay 6 Nisan'da gerçekleşecek. CHP'nin bin 368 delegesi bulunuyor. CHP'de Genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5'nin imzasını gerekiyor. Kurultaya dair bilinenleri Sputnik muhabiri Osman Nuri Cerit anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruştumanın yankıları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) olağanüstü kurultaya gittiğini açıkladı. Özel duyuruyu "Tüm Türkiye'ye hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu. Özel" Kayyum atayarak önseçime mani olmaya çalışıyorlar" dedi.
CHP Genel Başkanı Özel, CHP olağanüstü kurultayının 6 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu. Özel "Bugün yeni bir tasarrufu, yeni bir girişim. CHP'ye kayyum atanarak bu seçimi engelleme hazırlıklarını da gördük ve bugün için de yaptığımız başvuruyu açıklıyorum. Tüzüğümüzün bana verdiği yetkiye dayanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı ve partiyi kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi Türkiye'ye ilan ederiz. 6 Nisan'da kurultaya gidiyoruz. Bu yolla kötücül akla haydi işinize diyerek yolumuza devam ediyoruz" dedi.
'Hukuku askıya almayı göze aldılar'
Konuşmasında İBB, Beşiktaş, Beykoz ve Esenyurt belediyelerine dönük operasyona vurgu yapan Özel "Amaç Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına engel olmak. Bunun için diplomasının iptalini dahi göze almak, 35 yıl önce ilanla çağırdıkları bir öğrenciyi 31 yıl önce verdikleri diplomayı iptal ederek Türkiye'de anayasal güvencelerin, hukuk güvencelerinin tamamını askıya almayı da göze almış bir iktidarla karşı karşıyayız" diye konuştu.
Olağanüstü kurultayı hakkında neler biliniyor? Olağanüstü Genel Kurul kararı nasıl verilir?
CHP'nin tüzüğünün 48'nci maddesine göre, CHP Genel Başkanı'nın çağrısı üzerine olağan üstü kurultay toplanabiliyor. CHP'nin 38'nci olağan kurultayı sonrasında yaşanan şaibe söylentileri üzerine partiye kayyum atanması gündeme gelmişti. Parti yönetimi bu kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için olağanüstü kurultay kararı aldı. Karar 15 gün sonra yani 6 Nisan'da uygulanacak. Bu kurultayda genel başkan, parti meclisi ve disiplin kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılacak. CHP'nin bin 368 delegesi bulunuyor. CHP'de Genel başkan adayı olmak için delegelerin yüzde 5'nin imzasını gerekiyor.