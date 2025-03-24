https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/chpden-tarihi-karar-basliyoruz-1094800803.html
CHP'den tarihi karar: 'Başlıyoruz'
CHP'den tarihi karar: 'Başlıyoruz'
Sputnik Türkiye
CHP, 81 ilde gerçekleştirdiği ön seçimde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tek aday olarak belirleyerek Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. 14 milyon 800... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T07:33+0300
2025-03-24T07:33+0300
2025-03-24T07:33+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), dün 81 ilde sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirledi. Ön seçime tek aday olarak giren ve kısa süre önce tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi olarak partinin Cumhurbaşkanı adayı oldu.14 milyon 800 bin oy kullanıldıCHP örgütü, geniş katılımlı bir süreçle 14 milyon 800 binden fazla oyla kararını verdi. Oy verme noktalarında, İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle “dayanışma sandıkları” da kurularak sürece sembolik anlam kazandırıldı. Katılımın yüksek olması dikkat çekerken, süreç partililerce büyük bir kararlılıkla yürütüldü.“Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek” mesajıCHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından, İmamoğlu’nun adaylığı “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz” notuyla duyuruldu. Paylaşılan görselde partinin birlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı. Bu paylaşım, hem partililer hem de kamuoyunda büyük ilgi gördü.İmamoğlu dün sabah tutuklandıAdaylığının ilanından sadece saatler önce, Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı. Hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklama talep edilen İmamoğlu’nun bu suçtan tutuklanmasına gerek görülmezken, başka bir suç kapsamında cezaevine gönderildi. Silivri Marmara Cezaevi’ne sevk edilen İmamoğlu’nun adaylığı, cezaevindeki sürecine rağmen resmi olarak duyuruldu.CHP’den dayanışma mesajı: “Siyasi rehinelik kabul edilemez”CHP kaynakları, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir rehin alma girişimi” olarak nitelendirerek, bu sürece karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Parti içinden yapılan açıklamalarda, demokrasiden ve halkın iradesinden taviz verilmeyeceği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/sisli-belediyesinde-kayyum-krizi-polis-binaya-girdi-aramalar-basladi-1094800606.html
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ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
ekrem i̇mamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp
CHP'den tarihi karar: 'Başlıyoruz'
CHP, 81 ilde gerçekleştirdiği ön seçimde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tek aday olarak belirleyerek Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. 14 milyon 800 binden fazla oyun kullanıldığı seçimde, partililer “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek” mesajıyla adaylığı duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
, dün 81 ilde sandık başına giderek Cumhurbaşkanlığı seçimleri
için adayını belirledi. Ön seçime tek aday
olarak giren ve kısa süre önce tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
, resmi olarak partinin Cumhurbaşkanı adayı
oldu.
14 milyon 800 bin oy kullanıldı
CHP örgütü, geniş katılımlı bir süreçle 14 milyon 800 binden fazla oyla kararını verdi. Oy verme noktalarında, İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle “dayanışma sandıkları” da kurularak sürece sembolik anlam kazandırıldı. Katılımın yüksek olması dikkat çekerken, süreç partililerce büyük bir kararlılıkla yürütüldü.
“Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek” mesajı
CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından, İmamoğlu’nun adaylığı “Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Başlıyoruz” notuyla duyuruldu. Paylaşılan görselde partinin birlik ve dayanışma vurgusu ön plandaydı. Bu paylaşım, hem partililer hem de kamuoyunda büyük ilgi gördü.
İmamoğlu dün sabah tutuklandı
Adaylığının ilanından sadece saatler önce, Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararıyla tutuklandı. Hakkında “silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla tutuklama talep edilen İmamoğlu’nun bu suçtan tutuklanmasına gerek görülmezken, başka bir suç kapsamında cezaevine gönderildi. Silivri Marmara Cezaevi’ne sevk edilen İmamoğlu’nun adaylığı, cezaevindeki sürecine rağmen resmi olarak duyuruldu.
CHP’den dayanışma mesajı: “Siyasi rehinelik kabul edilemez”
CHP kaynakları, İmamoğlu’nun tutuklanmasını “siyasi bir rehin alma girişimi” olarak nitelendirerek, bu sürece karşı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Parti içinden yapılan açıklamalarda, demokrasiden ve halkın iradesinden taviz verilmeyeceği vurgulandı.