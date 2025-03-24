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Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni verildi: 33 konser incelenecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni verildi: 33 konser incelenecek
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 33 konserle ilgili soruşturma izni verdi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T14:05+0300
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ankara büyükşehir belediyesi
ankara valiliği
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Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Belediye hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesine itirazda bulunulacağı kaydedildi. 130 konser incelendi2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandı. İncelemeler sonucunda valiliğin, 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.ABB, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacakKonuyla ilgili olarak ABB'den yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” denildi. Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı belirtildi.
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ankara büyükşehir belediyesi, ankara valiliği, sayıştay, abb

Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni verildi: 33 konser incelenecek

14:05 24.03.2025 (güncellendi: 14:10 24.03.2025)
© AA / Ali BalıkçıAnkara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2025
© AA / Ali Balıkçı
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Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 33 konserle ilgili soruşturma izni verdi.
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Belediye hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesine itirazda bulunulacağı kaydedildi.

130 konser incelendi

2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandı. İncelemeler sonucunda valiliğin, 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

ABB, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacak

Konuyla ilgili olarak ABB'den yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” denildi. Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı belirtildi.
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