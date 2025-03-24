https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ankara-valiligi-ankara-buyuksehir-belediyesi-icin-sorusturma-izni-verdi--33-konser-incelenecek-1094814036.html

Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni verildi: 33 konser incelenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi için soruşturma izni verildi: 33 konser incelenecek

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 33 konserle ilgili soruşturma izni verdi. 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T14:05+0300

2025-03-24T14:05+0300

2025-03-24T14:10+0300

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ankara büyükşehir belediyesi

ankara valiliği

sayıştay

abb

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Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirilen 33 konserle ilgili olarak soruşturma izni verdi. Belediye hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesine itirazda bulunulacağı kaydedildi. 130 konser incelendi2021-2024 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı kültür ve sanat etkinlikleri hakkında yürütülen incelemede, 130 konseri kapsayan incelemenin tamamlandı. İncelemeler sonucunda valiliğin, 33 konserle ilgili olarak kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.ABB, Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunacakKonuyla ilgili olarak ABB'den yapılan açıklamada, “Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay’ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır.” denildi. Açıklamada, karara konu olan ve hakkında inceleme yürütülen dokuz belediye çalışanının bölge idare mahkemesine itirazda bulunacağı belirtildi.

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