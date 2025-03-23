https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/mansur-yavas-20-milyon-civarinda-insan-zorunlu-olmadigi-halde-oy-kullaniyorsa-erken-secimin-zamani-1094797902.html

Mansur Yavaş: 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı halde oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir

Mansur Yavaş: 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı halde oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdiği ön seçimde 20 milyon civarında bir oy kullanıldığını... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T20:44+0300

2025-03-23T20:44+0300

2025-03-23T20:44+0300

poli̇ti̇ka

ankara

chp

mansur yavaş

abb

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, CHP'de bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu seçimde kaç kişinin oy kullandığı henüz açıklanmasa da Yavaş, yaklaşık 20 milyon oydan bahsetti. "20 milyon civarında insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" ifadesini kullanan Yavaş, "Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-imamoglunun-tutuklanmasinin-ardindan-tbbnin-yeni-baskani-belli-oldu-1094797120.html

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