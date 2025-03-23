https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/mansur-yavas-20-milyon-civarinda-insan-zorunlu-olmadigi-halde-oy-kullaniyorsa-erken-secimin-zamani-1094797902.html
Mansur Yavaş: 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı halde oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir
Mansur Yavaş: 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı halde oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdiği ön seçimde 20 milyon civarında bir oy kullanıldığını... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T20:44+0300
2025-03-23T20:44+0300
2025-03-23T20:44+0300
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, CHP'de bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu seçimde kaç kişinin oy kullandığı henüz açıklanmasa da Yavaş, yaklaşık 20 milyon oydan bahsetti. "20 milyon civarında insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" ifadesini kullanan Yavaş, "Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-imamoglunun-tutuklanmasinin-ardindan-tbbnin-yeni-baskani-belli-oldu-1094797120.html
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ankara, chp, mansur yavaş, abb
ankara, chp, mansur yavaş, abb
Mansur Yavaş: 20 milyon civarında insan zorunlu olmadığı halde oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili gerçekleştirdiği ön seçimde 20 milyon civarında bir oy kullanıldığını belirterek bu durumda erken seçimin zamanının çoktan geldiğini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, CHP'de bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ön seçime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu seçimde kaç kişinin oy kullandığı henüz açıklanmasa da Yavaş, yaklaşık 20 milyon oydan bahsetti.
"20 milyon civarında insan bugün gidip zorunlu olmadığı bir sandıkta oy kullanıyorsa erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir" ifadesini kullanan Yavaş, "Bir an evvel erken seçim yapılıp halktan hangi iktidar gelecekse ki yeni bir iktidar geleceği meydanda, güven oyunu bu şekilde alacaktır" dedi.