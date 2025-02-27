https://anlatilaninotesi.com.tr/20250227/adile-nasitin-yegeni-nasit-ozcan-yogun-bakimda-entube-edilen-oyuncunun-durumu-nasil-1094028981.html
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda: Entübe edilen oyuncunun durumu nasıl?
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda: Entübe edilen oyuncunun durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Adile Naşit’in yeğeni ve başarılı tiyatrocu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Özcan'ın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi. 27.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-27T11:26+0300
2025-02-27T11:26+0300
2025-02-27T11:26+0300
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adile naşit
tiyatro
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naşit özcan
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Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor.Son olarak "Yargı" dizisinde rol alan Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.'Entübe edildi, durumu stabil'Başarılı oyuncunun sağlık durumu merak edilirken açıklama Özcan'ın sosyal medya hesabından geldi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: Naşit Özcan kimdir? 1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, ilk kez sahneye 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla çıktı. Tiyatro hayatı ise 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro eğitimini ise 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda aldı.1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250218/adile-nasit-ve-kemal-sunala-agir-ithamlar-sonrasi-aileler-hukuki-surec-baslatiyor-bacagini-1093757409.html
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adile naşit, tiyatro, afife jale, naşit özcan
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda: Entübe edilen oyuncunun durumu nasıl?
Adile Naşit’in yeğeni ve başarılı tiyatrocu Naşit Özcan, beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakıma alınan Özcan'ın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan, beyin kanaması geçirmesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilmeye devam ediyor.
Son olarak "Yargı" dizisinde rol alan Özcan’ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı.
'Entübe edildi, durumu stabil'
Başarılı oyuncunun sağlık durumu merak edilirken açıklama Özcan'ın sosyal medya hesabından geldi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok... Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor"
1 Ocak 1957'de İstanbul'da doğan Necip Naşit Özcan, ilk kez sahneye 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı Ben Çalmadım adlı çocuk oyunuyla çıktı. Tiyatro hayatı ise 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Tiyatro eğitimini ise 1979-80 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda aldı.1994 yılında Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım adlı oyunda Vicdani rolüyle, 2000 yılında Kadın ile Memur adlı oyunda Memur rolüyle Afife Jale Ödülleri'ne en iyi erkek oyuncu dalında aday oldu.