https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/6-subat-depreminde-bacagini-kaybeden-kucuk-taraftara-galatasaray-armali-protez-takildi-1094819514.html
6 Şubat depreminde bacağını kaybeden küçük taraftara Galatasaray armalı protez takıldı
6 Şubat depreminde bacağını kaybeden küçük taraftara Galatasaray armalı protez takıldı
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Murat depremzedelerden biri. Depremde sol bacağını kaybeden... 24.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-24T16:57+0300
2025-03-24T16:57+0300
2025-03-24T16:58+0300
türki̇ye
hatay
galatasaray
6 şubat kahramanmaraş depremi
depremzede
protez
vi̇deo
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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi’nde yakalanan Murat, annesini kaybettiği enkazdan 36 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sırasında yurt dışında olan babasının yanına dönen küçük çocuk, geçirdiği ameliyatlar sonrası sol bacağını diz altından kaybetti.Deprem sonrası İstanbul ve Adana’daki hastanelerde tedavi gören Gezer’e protez bacak takıldı. Ancak zamanla dar gelen protezi, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde yenilendi.Galatasaray sevgisi protezine yansıdıGalatasaray’a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren küçük çocuk, protez ölçüsü alınırken doktorlardan özel bir istekte bulundu. Küçük taraftar, yenilenecek protezinin sarı-kırmızı renklerde olmasını ve Galatasaray armasını taşımasını istedi. Doktorlar, Galatasaray tutkununun talebini geri çevirmedi, protezinin yanında takımın forması ve atkısı da hediye edildi.Küçük taraftarla yapılan röportajda, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum. Babamla Galatasaray maçına gittik ama Icardi'yi göremedim. Şimdi Galatasaraylı bir protezim var, Icardi'nin formasını ve topunu çok istiyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/depremde-evi-yikilan-adiyamanlilar-yeniden-bir-cati-altinda-1093419379.html
türki̇ye
hatay
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Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı
Sputnik Türkiye
Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı
2025-03-24T16:57+0300
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hatay, galatasaray, 6 şubat kahramanmaraş depremi, depremzede, protez, vi̇deo, kahramanmaraş
hatay, galatasaray, 6 şubat kahramanmaraş depremi, depremzede, protez, vi̇deo, kahramanmaraş
6 Şubat depreminde bacağını kaybeden küçük taraftara Galatasaray armalı protez takıldı
16:57 24.03.2025 (güncellendi: 16:58 24.03.2025)
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Murat depremzedelerden biri. Depremde sol bacağını kaybeden Galatasaray hayranı olan küçük çocuğa, tutkunu olduğu takımın arması ve renklerini taşıyan özel tasarım protez yapıldı.
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi’nde yakalanan Murat, annesini kaybettiği enkazdan 36 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sırasında yurt dışında olan babasının yanına dönen küçük çocuk, geçirdiği ameliyatlar sonrası sol bacağını diz altından kaybetti.
Deprem sonrası İstanbul ve Adana’daki hastanelerde tedavi gören Gezer’e protez bacak takıldı. Ancak zamanla dar gelen protezi, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde yenilendi.
Galatasaray sevgisi protezine yansıdı
Galatasaray’a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren küçük çocuk, protez ölçüsü alınırken doktorlardan özel bir istekte bulundu. Küçük taraftar, yenilenecek protezinin sarı-kırmızı renklerde olmasını ve Galatasaray armasını taşımasını istedi. Doktorlar, Galatasaray tutkununun talebini geri çevirmedi, protezinin yanında takımın forması ve atkısı da hediye edildi.
Küçük taraftarla yapılan röportajda, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum. Babamla Galatasaray maçına gittik ama Icardi'yi göremedim. Şimdi Galatasaraylı bir protezim var, Icardi'nin formasını ve topunu çok istiyorum."