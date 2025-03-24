https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/6-subat-depreminde-bacagini-kaybeden-kucuk-taraftara-galatasaray-armali-protez-takildi-1094819514.html

6 Şubat depreminde bacağını kaybeden küçük taraftara Galatasaray armalı protez takıldı

6 Şubat depreminde bacağını kaybeden küçük taraftara Galatasaray armalı protez takıldı

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Murat depremzedelerden biri. Depremde sol bacağını kaybeden... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

hatay

galatasaray

6 şubat kahramanmaraş depremi

depremzede

protez

vi̇deo

kahramanmaraş

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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Antakya ilçesindeki 600 Evler Sitesi’nde yakalanan Murat, annesini kaybettiği enkazdan 36 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Deprem sırasında yurt dışında olan babasının yanına dönen küçük çocuk, geçirdiği ameliyatlar sonrası sol bacağını diz altından kaybetti.Deprem sonrası İstanbul ve Adana’daki hastanelerde tedavi gören Gezer’e protez bacak takıldı. Ancak zamanla dar gelen protezi, Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde yenilendi.Galatasaray sevgisi protezine yansıdıGalatasaray’a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiren küçük çocuk, protez ölçüsü alınırken doktorlardan özel bir istekte bulundu. Küçük taraftar, yenilenecek protezinin sarı-kırmızı renklerde olmasını ve Galatasaray armasını taşımasını istedi. Doktorlar, Galatasaray tutkununun talebini geri çevirmedi, protezinin yanında takımın forması ve atkısı da hediye edildi.Küçük taraftarla yapılan röportajda, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcular Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum. Babamla Galatasaray maçına gittik ama Icardi'yi göremedim. Şimdi Galatasaraylı bir protezim var, Icardi'nin formasını ve topunu çok istiyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/depremde-evi-yikilan-adiyamanlilar-yeniden-bir-cati-altinda-1093419379.html

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hatay

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Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı Sputnik Türkiye Küçük taraftarın depremde kaybettiği bacağı için Galatasaray armalı protez yapıldı 2025-03-24T16:57+0300 true PT1M00S

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hatay, galatasaray, 6 şubat kahramanmaraş depremi, depremzede, protez, vi̇deo, kahramanmaraş