https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/depremde-evi-yikilan-adiyamanlilar-yeniden-bir-cati-altinda-1093419379.html

Depremde evi yıkılan Adıyamanlılar yeniden bir çatı altında

Depremde evi yıkılan Adıyamanlılar yeniden bir çatı altında

Sputnik Türkiye

Depremden sonra Adıyaman’da 16 bin konutluk yeni yaşam alanı kuruldu. Depremde evlerini kaybeden Ali ve Ümmü Gülsüm Güleç çifti 2 yıl sonra bir çatı altında... 06.02.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

deprem

adıyaman

konut

toplu konut

emlak konut

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremin vurduğu kentlerden birisi de Adıyaman'dı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası 100 basın mensubunu Adıyaman'a götürdü, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.Adıyaman’ın İndere bölgesinde, kaya zemine tünel kalıp sistemiyle, devlet ve özel sektör işbirliğiyle yeni konutların inşa çalışması devam ediyor. 5 milyon metrekarelik inşaat sahası Türkiye'nin en büyük şantiyesi olarak adlandırılıyor. Bu bölgede 16 bin 433 kalıcı konutun yapımı için 8 bin kişilik ekip gece gündüz çalışıyor. Örenli Toplu Konutları ise TOKİ tarafından inşa edildi. 3 bin 34 konuttan oluşan konut ve daire tipi olarak İndere'deki modelleme örnek alındı.'Evlerimiz güzel'Adıyaman’da evlerine kavuşan depremzede Ali ve Ümmü Gülsüm Güleç, "Depremde evimiz yıkıldı. Tüm eşyalarımızı kaybettik. Canımızı zor kurtardık. Yeni konutlarımıza kavuştuk. 2 ay oldu anahtarı teslim aldık. Evlerimiz güzel" dedi. Deprem zede Mehmet Kılıç ise 2 yıl sonra yeni evlerine kavuşmanın mutluluğu içinde olduğunu anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/sputnik-muhabiri-depremden-sonra-2-yilda-degisen-ve-degismeyenleri-anlatti-adiyaman-ilerledi-ama-1093417906.html

türkiye

adıyaman

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deprem, adıyaman, konut, toplu konut, emlak konut