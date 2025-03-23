https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/tutuklanmasi-talep-edilen-ekrem-imamoglu-hakim-karsisinda-1094778270.html

Tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu hakim karşısında

Tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu hakim karşısında

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T05:47+0300

2025-03-23T05:47+0300

2025-03-23T06:02+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

tutuklama

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

mahir polat

reform enstitüsü direktörü mehmet ali çalışkan

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

i̇bb

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/14/1094691854_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_51743b3b6cc4a33da0d98781f6c33152.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İmamoğlu hakkındaki suçlamalarBaşsavcılık, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında şu suçlamaları yöneltti:Ayrıca, İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.Tutuklama talebiyle hakimlik önündeEmniyet işlemleri tamamlanan İmamoğlu ve diğer isimler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında dosya, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. İmamoğlu hakkında hem "suç örgütü kurmak", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "rüşvet almak" hem de "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlarından iki ayrı tutuklama talebi bulunuyor.Hakimlik sorgusu başladıTutuklamaya sevk edilen Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki diğer isimlerin hakimlik sorgusu başladı. Mahkemeye; İmamoğlu'nun ailesi ile Özgür Özel ve Mansur Yavaş da katılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan hakkında yürütülen terör soruşturmasında hazırlanan savcılık sevk yazısı kamuoyuna yansıdı. Belgelerde, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasına gerekçe olarak "Kent Uzlaşısı" adlı yapılanma ve HDK bağlantıları gösterildi.İBB'ye yönelik terör soruşturmasında savcılığın sevk yazısı ortaya çıktıSevk yazısında, “Kent Uzlaşısı” adı verilen planla, PKK/KCK’nın metropol belediyelere sızma stratejisi uygulandığı iddia edildi. Yazıya göre, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları, örgütle ilişkili kişilerden seçildi ve bunlar, CHP’ye 31 Mart 2024 seçimlerinden sadece birkaç gün önce üye yapıldı."Bu şahısların terör örgütü irtibatlarının adli olarak delillendirilmesi çalışmasında... HDK mensubu olduklarının tespiti ile tutuklandıkları" ifadeleriyle 16 meclis üyesinin örgüt bağlantılı olarak tutuklandığı belirtildi.Esenyurt ve Sancaktepe dosyaları örnek gösterildiYazıda, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül’ün kızını örgüte teslim ettiği ve Kandil’de çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in PKK üyeliğinden tutuklandığı, yardımcısı Osman Yalçın’ın ise firari olduğu aktarıldı.'İmamoğlu’na oy verin' çağrısıSevk yazısında, PKK/KCK yöneticisi olduğu belirtilen Azad Barış’ın, “İstanbul’u kazanırsak Türkiye’yi kazanırız” diyerek HDP seçmenine İmamoğlu’na oy verin çağrısı yaptığı ve bu çağrının Mezopotamya Ajansı’na verdiği röportajda yer aldığı belirtildi."Seçmenlerimizi demokrasinin adayı olan İmamoğlu’na oy vermeye çağırıyoruz" ifadelerinin yer aldığı belgeler, Azad Barış’ın Spectrum House’daki ofisinde bulundu.İmamoğlu’nun, belediye meclis listelerinin kendi onayı olmadan şekillenmediği bilgisi doğrultusunda, “örgüte yardım etme kastıyla bilinçli olarak iştirak ettiği” savunuldu. Savcılık, İmamoğlu’nun da dahil olduğu şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanmasında aktif rol oynadığını iddia etti.Telefon şifresi verilmedi, i̇fade suskun kaldıSavcılık, Şişli Belediye Başkanı Şahan’ın telefon şifresini kollukla paylaşmadığını, Çalışkan’ın ise gözaltına telefonsuz gelerek irtibatlarını gizlemeye çalıştığını belirtti. Çalışkan’ın mali hareketlerinde şüpheli artışlar olduğu, bu sorulara susma hakkını kullandığı da dosyada yer aldı.Tutuklama talebinin gerekçeleri ortaya konduSevk yazısında, İmamoğlu ve diğer isimlerin, örgüt mensuplarını belediyelerde “etkili noktalara yerleştirme” faaliyetine katıldığı, “değer aileleri” olarak tanımlanan örgüt mensubu yakınlarına kamu görevleri sağladığı ve bu şekilde “örgütün hareketlerini kolaylaştırdığı” ifade edildi."Üzerlerine atılı PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri anlaşılmıştır" denilerek, şüphelilerin tutuklanmaları talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ekrem-imamogluna-tutuklama-talebi-ozgur-ozel-ve-mansur-yavastan-caglayan-karari-1094777695.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu tutuklandı mı, imamoğlu son dakika, imamoğlu tutuklandı mı, halk tv ekrem imamoğlu canlı yayın, son dakika ekrem imamoğlu, ekrem imamoğlu tutuklandımı, imamoglu tutuklandımı, ensonhaber, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk, ekrem imamoğlu son dakika canlı, imamoğlu tutuklu mu son dakika, ekrem imamoglu son dakika haberleri, ekrem imamoğlu son dakika tutuklumu, imamoğlu tutuklandımı, çağlayan adliyesi canlı, imamoğlu karar, istanbul cumhuriyet başsavcısı, son dakika haberleri ekrem imamoğlu, iyi parti başkanı, ekrem imamoğlu serbest bırakıldı, iyi parti, çağlayan adliyesi son dakika