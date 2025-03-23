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Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi: Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan 'Çağlayan' kararı
Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi: Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan 'Çağlayan' kararı
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, gizli tanık beyanlarına dayalı gerekçelerini... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, her iki suçlama için de ayrı ayrı tutuklama talebinde bulundu. İmamoğlu, savunmasında gizli tanık beyanlarını reddetti.Savcılığın sevk yazısında yer alan çarpıcı ifadeler dikkat çekti. Yazıda, İmamoğlu'nun bazı terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde olduğu iddiaları sıralandı:"Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden temas halindeler."Ayrıca, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" kapsamında bazı adayları desteklediği ve kamu görevlerine örgütle bağlantılı kişilerin getirildiği ileri sürüldü.Savcılık belgelerinde şu iddialar da yer aldı:Özgür Özel ve Mansur Yavaş İstanbul Adliyesi'ndeCHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da harekete geçti. Her iki isim de İBB binasının bulunduğu Saraçhane’den Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti. Mansur Yavaş, "Adalet varsa serbest bırakılmalarını bekliyoruz" dedi.Özgür Özel ise "Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. CHP adına mahkemeyi ben takip edeceğim. O konuda bir kısıtlama vardı; gerekli görüşmeleri yaparak bu şekilde parti adına genel başkanın ve ailesinin takip etmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adeletin yerine gelmesini beklemekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakani-ali-yerlikaya-sarachanede-yapilan-gosterilerde-bir-polis-memuruna-asit-atildi-1094776406.html
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Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi: Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tan 'Çağlayan' kararı

05:09 23.03.2025 (güncellendi: 05:35 23.03.2025)
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İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Elif Öztürk
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Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla savcılıkça tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık, gizli tanık beyanlarına dayalı gerekçelerini sıralarken, CHP lideri Özgür Özel ve Mansur Yavaş, İstanbul Adliyesi'ne gitti. Özel burada yaptığı açıklamada, "Ailesi mahkemeyi takip edecek. CHP adına mahkemeyi ben takip edeceğim" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, her iki suçlama için de ayrı ayrı tutuklama talebinde bulundu. İmamoğlu, savunmasında gizli tanık beyanlarını reddetti.
Savcılığın sevk yazısında yer alan çarpıcı ifadeler dikkat çekti. Yazıda, İmamoğlu'nun bazı terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde olduğu iddiaları sıralandı:
"Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü siyasal alan sorumlularından Azad Barış ile olan ortak, yoğun ve süreklilik arz eden temas halindeler."
Ayrıca, İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" kapsamında bazı adayları desteklediği ve kamu görevlerine örgütle bağlantılı kişilerin getirildiği ileri sürüldü.
Savcılık belgelerinde şu iddialar da yer aldı:
“Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis üyesi listeleri kendisinin onayıyla olmadan belirlenemez.”
“Terör örgütünün metropollerde etkinliğini arttırmak amacıyla yürüttüğü kent uzlaşısına iştirak ettiler.”
“Bir kısım terör örgütü mensupları, ya da yakınları kamu görevinde yer aldı.”
“Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in adaylığı, İmamoğlu’nun tavsiyesiyle oldu.”

Özgür Özel ve Mansur Yavaş İstanbul Adliyesi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da harekete geçti. Her iki isim de İBB binasının bulunduğu Saraçhane’den Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti. Mansur Yavaş, "Adalet varsa serbest bırakılmalarını bekliyoruz" dedi.
Özgür Özel ise "Buradayız. Ailesi mahkemeyi takip edecek. CHP adına mahkemeyi ben takip edeceğim. O konuda bir kısıtlama vardı; gerekli görüşmeleri yaparak bu şekilde parti adına genel başkanın ve ailesinin takip etmesi konusunda mutabakata varıldı. Bu savcılık ayağındaki tiyatronun son bulmasını ve mahkemede adeletin yerine gelmesini beklemekten başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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