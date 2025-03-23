https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/turkiye-bankalar-birligi-istikrar-icin-her-araci-etkin-kullanmaya-devam-edecegiz-1094796318.html
Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz
Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz
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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği toplandı, son gelişmeler ele alındı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T18:16+0300
2025-03-23T18:16+0300
2025-03-23T18:16+0300
ekonomi̇
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
türkiye bankalar birliği (tbb)
merkez bankası
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek piyasalardaki son gelişmeler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.İstikrar vurgusu yapıldıTBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye bankalar birliği (tbb), merkez bankası, ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye bankalar birliği (tbb), merkez bankası, ekonomi
Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz
Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği toplandı, son gelişmeler ele alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek piyasalardaki son gelişmeler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.
TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.