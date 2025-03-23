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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz
Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği toplandı, son gelişmeler ele alındı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T18:16+0300
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek piyasalardaki son gelişmeler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.İstikrar vurgusu yapıldıTBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye bankalar birliği (tbb), merkez bankası, ekonomi
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), türkiye bankalar birliği (tbb), merkez bankası, ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği: İstikrar için her aracı etkin kullanmaya devam edeceğiz

18:16 23.03.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği toplandı, son gelişmeler ele alındı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri bir araya gelerek piyasalardaki son gelişmeler değerlendirildi. Yapılan açıklamada, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcileri piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı.

İstikrar vurgusu yapıldı

TBB'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Merkez Bankası yetkilileri ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bankaların temsilcilerinin piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdiği bildirildi. Duyuruda, 21 Mart'ta planlanmış olan toplantının Merkez Bankası ev sahipliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Yapılan teknik toplantıda, ilgili tüm kurumların yakın işbirliğiyle, istikrarın sürdürülmesi için piyasa kuralları içinde her türlü aracın etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edileceği belirtildi." ifadesine yer verildi.
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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