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CHP lideri Özgür Özel konuştu: İstanbul’a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı mı?
CHP lideri Özgür Özel konuştu: İstanbul’a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı mı?
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CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Özel açıklamasında, "İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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özgür özel
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cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
başkan
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CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun eşi ile birlikte yaptığı açıklama şu şekilde:
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), başkan, gözaltı, gözaltı kararı, tutuklama
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), başkan, gözaltı, gözaltı kararı, tutuklama

CHP lideri Özgür Özel konuştu: İstanbul’a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı mı?

13:09 23.03.2025
© AA / Bünyamin ÇelikÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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Ayrıntılar geliyor
CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı. Özel açıklamasında, "İstanbul'un iradesine kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir." ifadelerini kullandı
CHP lideri Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nun eşi ile birlikte yaptığı açıklama şu şekilde:

İmamoğlu bir sonraki seçime girdiğinde seçileceği için tutuklandı. 2 kumpas ile karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı, oradan tutuklanma talebi reddedildi. Adli kontrol şartı dahi yok. Diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. Bir yanı ile İBB iradesine kayyum atanma ihtimalinin ortadan kalkmasına dair önemlidir. İnsanların sevgisi var. Görevini elinden alamazsınız. Ekrem Başkan tutukluluğu ortadan kalkına görevine geri dönecek. Ekrem Başkan'ın son derece morali yüksek. Adli kontrol diye kendileri servis edip sonra tutukluluğa gerek yok diyecek kadar acizler.

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