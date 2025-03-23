CHP lideri Özgür Özel konuştu: İstanbul’a kayyum atanma ihtimali ortadan kalktı mı?

İmamoğlu bir sonraki seçime girdiğinde seçileceği için tutuklandı. 2 kumpas ile karşı karşıyayız. Bunlardan biri terör iddiasıydı, oradan tutuklanma talebi reddedildi. Adli kontrol şartı dahi yok. Diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler. Bir yanı ile İBB iradesine kayyum atanma ihtimalinin ortadan kalkmasına dair önemlidir. İnsanların sevgisi var. Görevini elinden alamazsınız. Ekrem Başkan tutukluluğu ortadan kalkına görevine geri dönecek. Ekrem Başkan'ın son derece morali yüksek. Adli kontrol diye kendileri servis edip sonra tutukluluğa gerek yok diyecek kadar acizler.