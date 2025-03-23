https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/chp-genel-baskani-ozel-bu-gece-silivrinin-ssine-tahammulumuz-yok-1094775702.html

CHP Genel Başkanı Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok

CHP Genel Başkanı Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, aklıselimin hakim olacağına... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T02:49+0300

2025-03-23T02:49+0300

2025-03-23T02:50+0300

türki̇ye

chp

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul

çağlayan

i̇yi̇ parti

silivri

dilek i̇mamoğlu

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çağlayan adliyesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Burada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililer ve İmamoğlu'na destek için gelen avukatlarla selamlaşan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını belirterek, "Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar" diye konuştu.Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/karar-bekleniyor-ekrem-imamoglunun-yolsuzluk-sorusturmasinda-ifade-sureci-tamamlandi-1094775543.html

türki̇ye

i̇stanbul

çağlayan

silivri

çağlayan adliyesi

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Sputnik Türkiye

chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇stanbul, çağlayan, i̇yi̇ parti, silivri, dilek i̇mamoğlu, özgür özel, çağlayan adliyesi, silivri cezaevi