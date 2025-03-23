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CHP Genel Başkanı Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok
CHP Genel Başkanı Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, aklıselimin hakim olacağına... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.Burada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililer ve İmamoğlu'na destek için gelen avukatlarla selamlaşan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını belirterek, "Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar" diye konuştu.Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/karar-bekleniyor-ekrem-imamoglunun-yolsuzluk-sorusturmasinda-ifade-sureci-tamamlandi-1094775543.html
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CHP Genel Başkanı Özel: Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok

02:49 23.03.2025 (güncellendi: 02:50 23.03.2025)
© AA / Bünyamin ÇelikÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin, aklıselimin hakim olacağına; İstanbul'un iradesine bir saldırı ve gasp yerine aklıselim çıkacağına inandıklarını dile getirerek, "Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu'yla, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında ifade verdiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Burada bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililer ve İmamoğlu'na destek için gelen avukatlarla selamlaşan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Silivri'de hazırlık olduğu söyleniyor. Ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, o aşamada olunmadığını, henüz savcılık ifadesinin ilkinin tamamlandığını belirterek, "Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bir bilgi gelmedi ama takip ediyoruz. Bir aklıselimin hakim olacağına ve buradan İstanbul iradesine bir saldırı, gasp yerine aklıselim çıkacağına inanıyoruz. Hatta şunu teklif ediyoruz. Elbette yargılama olacak. Ekrem Başkan yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını talep ediyor. Çünkü bir yalancı tanık ifadesiyle bu kadar yeri yerinden oynattılar" diye konuştu.
Özel açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Bu gece Silivri'ye doğru gitmeyi değil, Ekrem Bey'i alıp, hep birlikte sabaha karşı da olsa Saraçhane'ye gitmeyi ümit ediyoruz. Silivri'yi aklımızdan geçirmek istemiyoruz. O ihtimali tüketmek gerekir, o ihtimal Türkiye ekonomisini, Türk dış politikasını dibe batırır. O ihtimal, Türkiye'nin iç huzurunu mahveder. Ne Meclis artık çalışıp bir şey yapabilir ne de bu ülkenin yarınları için doğru adımlar birlikte atılabilir. Bütün ihtimaller tükenir. Bütün uzlaşma ihtimallerini tüketirler. Bu gece Silivri'nin S'sine tahammülümüz yok.

Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
POLİTİKA
Karar bekleniyor: Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında ifade süreci tamamlandı
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