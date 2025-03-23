https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/rtukun-talimatiyla-televizyonlardaki-tum-canli-yayinlar-kesildi-iddiasina-aciklama-geldi-1094776716.html

'RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiasına açıklama geldi

'RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi' iddiasına açıklama geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı yayın organlarında yer alan "RTÜK’ün talimatıyla tüm canlı yayınlar kesildi"... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T04:38+0300

2025-03-23T04:38+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde yayılan, "RTÜK'ün talimatıyla televizyonlardaki tüm canlı yayınlar kesildi" iddialarını yalanladı. DMM, "bu tür söylemlerin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik" olduğunu belirtti.'RTÜK yalnızca kanunlara uymayı hatırlattı'DMM, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yapılan açıklamanın, 6112 sayılı Kanunun 8. maddesi doğrultusunda yayıncı kuruluşlara yönelik bir hatırlatma olduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince 'Kanun dışında yayın yapan, halkı sokağa davet eden, illegal örgütlerin sözcüsü gibi beyanlarda bulunan yorumcuları ekrana taşıyan, kişi haklarına aykırı taraflı yayıncılık faaliyeti gösteren, devlet büyüklerine, soruşturmayı yürüten yargı mensuplarına, emniyet personeli ile kolluk kuvvetlerine hakaret ve tehditlere varan ifade ve yayınlara yer veren yayıncı kuruluşlarla ilgili uzun süreli yayın durdurma dahil, lisans iptallerine varabilecek müeyyideler uygulanabileceği' hatırlatmasında bulunmuştur."

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rtük, haberler, ekrem i̇mamoğlu, ekrem i̇mamoğlu gözaltı