RTÜK Başkanı Şahin: Bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak, söz bitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
9 dk
GÜNDEM ÖZEL
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül eleştirisi: Durduğu yeri çok iyi biliyoruz
21:10
167 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/rtuk-baskani-sahin-bundan-sonraki-surecte-uyarilar-yapilmayacak-soz-bitti-1094799695.html
RTÜK Başkanı Şahin: Bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak, söz bitti
RTÜK Başkanı Şahin: Bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak, söz bitti
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yayıncı kuruluşlara yönelik bir uyarıda daha bulunarak "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T22:53+0300
2025-03-23T22:57+0300
türki̇ye
ebubekir şahin
rtük
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104162/20/1041622016_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_38ffa84b69e5c8ce0daf4a2fc582c176.jpg
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Sosyal medya hesabından 'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!' başlığıyla yaptığı paylaşımıyla ilgili bir soru sorulması üzerine Şahin, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini ifade etti.RTÜK Başkanı Şahin konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:'Yaptığımız uygulamalar sansür değildir'Yapılan uyarıların sansür olmadığını belirten Şahin, sansüre kaşı olduklarını şu ifadelerle anlattı:Şahin ne Türkiye'nin eski Türkiye ne de RTÜK'ün eski RTÜK olmadığını söyledi. RTÜK Başkanı, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacağını bildirdi.RTÜK Başkanı Şahin sözlerine şöyle son verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/gosteriler-sirasinda-plastik-mermi-kullandigi-iddialari-yalanladi-1094799229.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104162/20/1041622016_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8385425d3154eb5c6ee5b8fa1f40cbc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebubekir şahin, rtük, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ebubekir şahin, rtük, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

RTÜK Başkanı Şahin: Bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak, söz bitti

22:53 23.03.2025 (güncellendi: 22:57 23.03.2025)
© AAEbubekir Şahin
Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
Abone ol
RTÜK Başkanı Şahin, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında yayıncı kuruluşlara yönelik bir uyarıda daha bulunarak "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, katıldığı bir iftar programının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sosyal medya hesabından 'Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!' başlığıyla yaptığı paylaşımıyla ilgili bir soru sorulması üzerine Şahin, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini ifade etti.
RTÜK Başkanı Şahin konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar."

'Yaptığımız uygulamalar sansür değildir'

Yapılan uyarıların sansür olmadığını belirten Şahin, sansüre kaşı olduklarını şu ifadelerle anlattı:

"Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler... Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar"

Şahin ne Türkiye'nin eski Türkiye ne de RTÜK'ün eski RTÜK olmadığını söyledi. RTÜK Başkanı, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacağını bildirdi.
RTÜK Başkanı Şahin sözlerine şöyle son verdi:
"Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz."
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
DMM, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı
21:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала