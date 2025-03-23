https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/gosteriler-sirasinda-plastik-mermi-kullandigi-iddialari-yalanladi-1094799229.html

DMD, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı

DMD, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı iddiaları yalanlandı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T21:50+0300

2025-03-23T21:50+0300

2025-03-23T21:51+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

dezenformasyonla mücadele merkezi

plastik mermi

protesto

i̇zinsiz gösteri

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 'plastik mermi kullanıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada Görüntülerdeki nesnenin plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsül olduğunu kaydedildi. Plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsülDMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-sorusturmasinda-serbest-birakilan-ercan-saatciden-ilk-aciklama--1094797266.html

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dezenformasyonla mücadele merkezi, plastik mermi, protesto, i̇zinsiz gösteri