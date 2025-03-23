https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/gosteriler-sirasinda-plastik-mermi-kullandigi-iddialari-yalanladi-1094799229.html
DMD, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı
DMD, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı iddiaları yalanlandı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T21:50+0300
2025-03-23T21:50+0300
2025-03-23T21:51+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
dezenformasyonla mücadele merkezi
plastik mermi
protesto
i̇zinsiz gösteri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094799073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6728c83f04b0b2a8061e6ecb1cfb3dfd.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 'plastik mermi kullanıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada Görüntülerdeki nesnenin plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsül olduğunu kaydedildi. Plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsülDMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-sorusturmasinda-serbest-birakilan-ercan-saatciden-ilk-aciklama--1094797266.html
türki̇ye
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dezenformasyonla mücadele merkezi, plastik mermi, protesto, i̇zinsiz gösteri
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), dezenformasyonla mücadele merkezi, plastik mermi, protesto, i̇zinsiz gösteri
DMD, gösteriler sırasında plastik mermi kullanıldığı iddialarını yalanladı
21:50 23.03.2025 (güncellendi: 21:51 23.03.2025)
İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto etmek için düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçlerinin plastik mermi kullandığı iddiaları yalanlandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde güvenlik güçleri tarafından 'plastik mermi kullanıldığı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada Görüntülerdeki nesnenin plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsül olduğunu kaydedildi.
Plastik mermi değil göz yaşartıcı kapsül
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki cismin, "Gösteriler sırasında kullanılan bir plastik mermi olduğu" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddianın doğru olmadığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Paylaşılan fotoğraftaki nesne plastik mermi değil, toplumsal huzurun sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, güvenlik güçleri tarafından yasal çerçevede kullanılan göz yaşartıcı kapsüldür. Kapsül, maksimum 15 joule hava basıncıyla çalışan paintball tüfeğiyle kullanılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."