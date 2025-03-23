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MHP'den tutuklamalara ilişkin ilk yorum: 'Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir'
MHP'den tutuklamalara ilişkin ilk yorum: 'Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir'
Sputnik Türkiye
MHP'li Feti Yıldız, İBB soruşturmaları kapsamındaki tutuklamalar hakkında, "Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında kararlar açıklandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı tutuklandı.MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklamalar hakkında yaptığı paylaşımda, "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır" dedi.
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mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız
mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), feti yıldız

MHP'den tutuklamalara ilişkin ilk yorum: 'Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesi tutuklama nedenidir'

16:29 23.03.2025 (güncellendi: 16:30 23.03.2025)
© AAFeti Yıldız
Feti Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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MHP'li Feti Yıldız, İBB soruşturmaları kapsamındaki tutuklamalar hakkında, "Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir" mesajını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında kararlar açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı tutuklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, tutuklamalar hakkında yaptığı paylaşımda, "Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır" dedi.
Tutuklama, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Katalog suçlarda, kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı tutuklama nedenidir. Bazı Siyasi Partiler bilinçsizce karşı çıkmış ancak yapılan yargı reformlarıyla tutuklamalara dikey itiraz yolu getirilmiştir.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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İBB Belediye Başkanı İmamoğlu, Marmara Cezaevi'ne gönderildi
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