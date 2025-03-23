https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/macaristan-turkiye-maci-ne-zaman-muhtemel-11de-kimler-var-1094786734.html

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar A/B Ligi'ndeki play-off turunda oynanacak Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T14:06+0300

2025-03-23T14:06+0300

2025-03-23T14:06+0300

spor

türkiye

macaristan

a milli futbol takımı

arda güler

merih demiral

fenerbahçe

eyüpspor

milli takım

stuttgart

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786946_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_258231d3ff2aa2ad7630c61f0e210c02.jpg

UEFA Uluslar A/B Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları bugün oynanacak. A Milli Takım'ın da yer aldığı play-off'ta rakiplerini eleyen 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. İstanbul'daki ilk maçta Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milli takım rövanş maçında tek farkla mağlup olduğu, berabere kaldığı veya kazandığı her skorda A Ligi'ne yükselecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta,? Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki rövanş maçında Macaristan'a 23 Mart Pazar günü konuk olacak. Macaristan-Türkiye maçı Puskas Arena'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.00 başlayacak. Mücadele TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.UEFA karşılaşma öncesinde maçta görev alacak hakemleri duyurdu. Macaristan-Türkiye rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.Türkiye nasıl tur atlar?İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.Arda ve Merih kadroya dönüyorA Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.A Milli Takım kadrosunda kimler var?A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:Muhtemel 11'de kimler var?Türkiye: Uğurcan; Mert, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Oğuz, Arda, Kenan, Kerem

macaristan

stuttgart

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, macaristan, a milli futbol takımı, arda güler, merih demiral, fenerbahçe, eyüpspor, milli takım, stuttgart