https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/macaristan-turkiye-maci-ne-zaman-muhtemel-11de-kimler-var-1094786734.html
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A/B Ligi'ndeki play-off turunda oynanacak Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T14:06+0300
2025-03-23T14:06+0300
2025-03-23T14:06+0300
spor
türkiye
macaristan
a milli futbol takımı
arda güler
merih demiral
fenerbahçe
eyüpspor
milli takım
stuttgart
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UEFA Uluslar A/B Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları bugün oynanacak. A Milli Takım'ın da yer aldığı play-off'ta rakiplerini eleyen 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. İstanbul'daki ilk maçta Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milli takım rövanş maçında tek farkla mağlup olduğu, berabere kaldığı veya kazandığı her skorda A Ligi'ne yükselecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta,? Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki rövanş maçında Macaristan'a 23 Mart Pazar günü konuk olacak. Macaristan-Türkiye maçı Puskas Arena'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.00 başlayacak. Mücadele TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.UEFA karşılaşma öncesinde maçta görev alacak hakemleri duyurdu. Macaristan-Türkiye rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.Türkiye nasıl tur atlar?İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.Arda ve Merih kadroya dönüyorA Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.A Milli Takım kadrosunda kimler var?A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:Muhtemel 11'de kimler var?Türkiye: Uğurcan; Mert, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Oğuz, Arda, Kenan, Kerem
macaristan
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türkiye, macaristan, a milli futbol takımı, arda güler, merih demiral, fenerbahçe, eyüpspor, milli takım, stuttgart
türkiye, macaristan, a milli futbol takımı, arda güler, merih demiral, fenerbahçe, eyüpspor, milli takım, stuttgart
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?
UEFA Uluslar A/B Ligi'ndeki play-off turunda oynanacak Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar A/B Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları bugün oynanacak.
A Milli Takım'ın da yer aldığı play-off'ta rakiplerini eleyen 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. İstanbul'daki ilk maçta Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Milli takım rövanş maçında tek farkla mağlup olduğu, berabere kaldığı veya kazandığı her skorda A Ligi'ne yükselecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta,? Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?
Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?
A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki rövanş maçında Macaristan'a 23 Mart Pazar günü konuk olacak. Macaristan-Türkiye maçı Puskas Arena'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.00 başlayacak. Mücadele TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.
UEFA karşılaşma öncesinde maçta görev alacak hakemleri duyurdu. Macaristan-Türkiye rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.
İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.
Arda ve Merih kadroya dönüyor
A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.
A Milli Takım kadrosunda kimler var?
A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Muhtemel 11'de kimler var?
Türkiye: Uğurcan; Mert, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Oğuz, Arda, Kenan, Kerem