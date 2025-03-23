Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?

Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/macaristan-turkiye-maci-ne-zaman-muhtemel-11de-kimler-var-1094786734.html
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar A/B Ligi'ndeki play-off turunda oynanacak Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T14:06+0300
2025-03-23T14:06+0300
spor
türkiye
macaristan
a milli futbol takımı
arda güler
merih demiral
fenerbahçe
eyüpspor
milli takım
stuttgart
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786946_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_258231d3ff2aa2ad7630c61f0e210c02.jpg
UEFA Uluslar A/B Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları bugün oynanacak. A Milli Takım'ın da yer aldığı play-off'ta rakiplerini eleyen 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. İstanbul'daki ilk maçta Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. Milli takım rövanş maçında tek farkla mağlup olduğu, berabere kaldığı veya kazandığı her skorda A Ligi'ne yükselecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta,? Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki rövanş maçında Macaristan'a 23 Mart Pazar günü konuk olacak. Macaristan-Türkiye maçı Puskas Arena'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.00 başlayacak. Mücadele TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.UEFA karşılaşma öncesinde maçta görev alacak hakemleri duyurdu. Macaristan-Türkiye rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.Türkiye nasıl tur atlar?İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.Arda ve Merih kadroya dönüyorA Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.A Milli Takım kadrosunda kimler var?A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:Muhtemel 11'de kimler var?Türkiye: Uğurcan; Mert, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Oğuz, Arda, Kenan, Kerem
macaristan
stuttgart
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094786946_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_503a5f072c6ef40386530ef82e5d43d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, macaristan, a milli futbol takımı, arda güler, merih demiral, fenerbahçe, eyüpspor, milli takım, stuttgart
türkiye, macaristan, a milli futbol takımı, arda güler, merih demiral, fenerbahçe, eyüpspor, milli takım, stuttgart

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman? Muhtemel 11'de kimler var?

14:06 23.03.2025
© Abdülhamid Hoşbaş A Milli Takım
 A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© Abdülhamid Hoşbaş
Abone ol
UEFA Uluslar A/B Ligi'ndeki play-off turunda oynanacak Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar A/B Ligi'nde play-off turunun rövanş maçları bugün oynanacak.
A Milli Takım'ın da yer aldığı play-off'ta rakiplerini eleyen 4 takım A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde edecek. İstanbul'daki ilk maçta Türkiye, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Milli takım rövanş maçında tek farkla mağlup olduğu, berabere kaldığı veya kazandığı her skorda A Ligi'ne yükselecek. Peki Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta,? Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?

Macaristan-Türkiye maçı hangi kanalda?

A Milli Takım, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turundaki rövanş maçında Macaristan'a 23 Mart Pazar günü konuk olacak. Macaristan-Türkiye maçı Puskas Arena'da oynanacak ve karşılaşma TSİ 20.00 başlayacak. Mücadele TV8'den canlı olarak şifresiz yayınlanacak.
UEFA karşılaşma öncesinde maçta görev alacak hakemleri duyurdu. Macaristan-Türkiye rövanş maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Florian Badstübner olacak.

Türkiye nasıl tur atlar?

İstanbul'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan milli takım, Macaristan karşısında A Ligi'ne yükselmek için avantajlı olarak sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, her türlü galibiyet, beraberlik ve tek farklı mağlubiyette adını UEFA Uluslar A Ligi'ne yazdıracak.
Macaristan'da 90 dakika sonunda ev sahibi ekibin iki farklı üstünlüğü durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık uzatmalarda da iki farkın değişmemesi halinde seri penaltı atışları tur atlayan tarafı belirleyecek. Ev sahibi ekibin normal sürede turu geçmesi için üç ve üzeri farkla galip gelmesi gerekiyor.

Arda ve Merih kadroya dönüyor

A Milli Futbol Takımı'nda kart cezaları sona eren Arda Güler ve Merih Demiral, maçta görev yapabilecek. Macaristan ile oynanan ilk maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Orkun Kökçü ise rövanşta forma giyemeyecek.

A Milli Takım kadrosunda kimler var?

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Muhtemel 11'de kimler var?

Türkiye: Uğurcan; Mert, Merih, Abdülkerim, Eren; İsmail, Hakan; Oğuz, Arda, Kenan, Kerem
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала