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Karar bekleniyor: Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında ifade süreci tamamlandı
Karar bekleniyor: Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında ifade süreci tamamlandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T02:04+0300
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buğra gökçe
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edilen İmamoğlu’nun yanı sıra, danışmanı Murat Ongun ve genel sekreter yardımcılarından Buğra Gökçe de ifade işlemleri için adliyeye getirildi.Savcılıktan geniş çaplı hazırlık: 34 savcı görevlendirildiSoruşturma kapsamında ifadelerin alınması için adliyede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 4’ü terör suçlarıyla görevli olmak üzere toplam 34 savcı ifade sürecine dahil edildi. Savcılığın aldığı karara göre, gözaltındaki her bir şüpheli için en fazla 3 avukatın ifade sırasında bulunmasına izin verildi.Kent uzlaşısı dosyasının ardından yolsuzluk dosyasına geçildiEkrem İmamoğlu ilk olarak, daha önce gündeme gelen “kent uzlaşısı” başlıklı dosya kapsamında savcılığa ifade verdi. Bu sürecin ardından ise asıl gündem olan yolsuzluk dosyasına geçildi. İmamoğlu’nun bu dosya kapsamında verdiği ifade de gün içerisinde tamamlandı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyaların incelenmesi ve savcılık kararlarının açıklanması bekleniyor.İfade sürecinin tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu ya da avukatları tarafından henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci gizlilikle yürütülürken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/rtukten-yayinci-kuruluslara-uyari-lisans-iptallerine-varabilecek-mueyyideler-uygulanacagi-onemle-1094775346.html
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murat ongun, ekrem i̇mamoğlu, buğra gökçe, i̇stanbul emniyet müdürlüğü, sabah, i̇stanbul

Karar bekleniyor: Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturmasında ifade süreci tamamlandı

02:04 23.03.2025 (güncellendi: 03:29 23.03.2025)
© AAEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade verdi. Murat Ongun ve Buğra Gökçe’nin de yer aldığı dosyada, savcılık süreci 34 savcının görev almasıyla yürütüldü. İfade süreci tamamlandı, karar bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. Sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden adliyeye sevk edilen İmamoğlu’nun yanı sıra, danışmanı Murat Ongun ve genel sekreter yardımcılarından Buğra Gökçe de ifade işlemleri için adliyeye getirildi.

Savcılıktan geniş çaplı hazırlık: 34 savcı görevlendirildi

Soruşturma kapsamında ifadelerin alınması için adliyede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, 4’ü terör suçlarıyla görevli olmak üzere toplam 34 savcı ifade sürecine dahil edildi. Savcılığın aldığı karara göre, gözaltındaki her bir şüpheli için en fazla 3 avukatın ifade sırasında bulunmasına izin verildi.

Kent uzlaşısı dosyasının ardından yolsuzluk dosyasına geçildi

Ekrem İmamoğlu ilk olarak, daha önce gündeme gelen “kent uzlaşısı” başlıklı dosya kapsamında savcılığa ifade verdi. Bu sürecin ardından ise asıl gündem olan yolsuzluk dosyasına geçildi. İmamoğlu’nun bu dosya kapsamında verdiği ifade de gün içerisinde tamamlandı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında dosyaların incelenmesi ve savcılık kararlarının açıklanması bekleniyor.
İfade sürecinin tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu ya da avukatları tarafından henüz kamuoyuna bir açıklama yapılmadı. Soruşturma süreci gizlilikle yürütülürken, dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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