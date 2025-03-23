https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ankarada-saat-1900dan-itibaren-bazi-otobus-ve-metro-duraklarinda-yolcu-inis-binisi-yapilamayacak-1094794813.html

Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı otobüs ve metro duraklarında yolcu iniş binişi yapılamayacak

Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı otobüs ve metro duraklarında yolcu iniş binişi yapılamayacak

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği tarafından alınan karar göre kentte saat Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında ve ODTÜ önündeki durakları kullanan... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T17:40+0300

2025-03-23T17:40+0300

2025-03-23T17:40+0300

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, bu akşam bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını duyurdu.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html

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