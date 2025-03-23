https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ankarada-saat-1900dan-itibaren-bazi-otobus-ve-metro-duraklarinda-yolcu-inis-binisi-yapilamayacak-1094794813.html
Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı otobüs ve metro duraklarında yolcu iniş binişi yapılamayacak
Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı otobüs ve metro duraklarında yolcu iniş binişi yapılamayacak
Sputnik Türkiye
Ankara Valiliği tarafından alınan karar göre kentte saat Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında ve ODTÜ önündeki durakları kullanan... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, bu akşam bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını duyurdu.Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/icisleri-bakanligi-acikladi-imamoglu-calik-ve-sahan-gorevden-uzaklastirildi-sisli-belediyesine-1094793114.html
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Ankara'da saat 19.00'dan itibaren bazı otobüs ve metro duraklarında yolcu iniş binişi yapılamayacak
Ankara Valiliği tarafından alınan karar göre kentte saat Saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında ve ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüslerde yolcu iniş binişi yapılamayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, bu akşam bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını duyurdu.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.
ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.