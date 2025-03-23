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İstanbul’a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Seyahat yasağı var mı? Resmi açıklama yapıldı
İstanbul’a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Seyahat yasağı var mı? Resmi açıklama yapıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı” iddialarının manipülasyon içerdiğini duyurdu... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” iddiaları, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan gelişmelerin ardından, vatandaşlar arasında "seyahat kısıtlaması mı geldi?", "İstanbul’a gidiş ve dönüşler durduruldu mu?" gibi sorular gündeme geldi. İddiaların yayılmasının ardından, konuya ilişkin resmî açıklama gecikmedi.İstanbul’a seyahat kısıtlaması var mı?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan haberlerin asılsız olduğunu, manipülasyon içerdiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik olduğu, bu tedbirin ise genel bir seyahat yasağı anlamına gelmediği vurgulandı.
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istanbul’a giriş çıkış yasağı, istanbul seyahat yasağı, istanbul valiliği kararı, dmm açıklaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, kamu düzeni tedbiri, sosyal medya yasağı iddiası, istanbul’a girişler yasaklandı mı, istanbul çıkış yasağı var mı, eylem yasağı istanbul, istanbul valiliği seyahat kararı, giriş çıkış yasağı gerçek mi, istanbul’da yasak var mı, istanbul’a yol kapandı mı, seyahat kısıtlaması ne zaman başladı, giriş çıkış yasağı son durum, türkiye genelinde seyahat yasağı, şehir giriş yasağı 2025, istanbul’a gitmek yasak mı, istanbul’dan çıkış yasaklandı mı
istanbul’a giriş çıkış yasağı, istanbul seyahat yasağı, istanbul valiliği kararı, dmm açıklaması, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, kamu düzeni tedbiri, sosyal medya yasağı iddiası, istanbul’a girişler yasaklandı mı, istanbul çıkış yasağı var mı, eylem yasağı istanbul, istanbul valiliği seyahat kararı, giriş çıkış yasağı gerçek mi, istanbul’da yasak var mı, istanbul’a yol kapandı mı, seyahat kısıtlaması ne zaman başladı, giriş çıkış yasağı son durum, türkiye genelinde seyahat yasağı, şehir giriş yasağı 2025, istanbul’a gitmek yasak mı, istanbul’dan çıkış yasaklandı mı

İstanbul’a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Seyahat yasağı var mı? Resmi açıklama yapıldı

06:34 23.03.2025
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı” iddialarının manipülasyon içerdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kararın yalnızca kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlı olduğu ve vatandaşların günlük yaşamını etkilemediği belirtildi.
Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” iddiaları, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan gelişmelerin ardından, vatandaşlar arasında "seyahat kısıtlaması mı geldi?", "İstanbul’a gidiş ve dönüşler durduruldu mu?" gibi sorular gündeme geldi. İddiaların yayılmasının ardından, konuya ilişkin resmî açıklama gecikmedi.

İstanbul’a seyahat kısıtlaması var mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan haberlerin asılsız olduğunu, manipülasyon içerdiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.
Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik olduğu, bu tedbirin ise genel bir seyahat yasağı anlamına gelmediği vurgulandı.
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