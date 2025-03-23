https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/istanbula-giris-ve-cikislar-yasaklandi-miseyahat-yasagi-var-mi-resmi-aciklama-yapildi-1094778696.html

İstanbul’a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Seyahat yasağı var mı? Resmi açıklama yapıldı

İstanbul’a giriş ve çıkışlar yasaklandı mı? Seyahat yasağı var mı? Resmi açıklama yapıldı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “İstanbul’a giriş çıkış yasaklandı” iddialarının manipülasyon içerdiğini duyurdu... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T06:34+0300

2025-03-23T06:34+0300

2025-03-23T06:34+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

kısıtlama

ekrem i̇mamoğlu

ekrem i̇mamoğlu gözaltı

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

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Sosyal medya platformlarında hızla yayılan “İstanbul’a giriş çıkışlar yasaklandı” iddiaları, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan gelişmelerin ardından, vatandaşlar arasında "seyahat kısıtlaması mı geldi?", "İstanbul’a gidiş ve dönüşler durduruldu mu?" gibi sorular gündeme geldi. İddiaların yayılmasının ardından, konuya ilişkin resmî açıklama gecikmedi.İstanbul’a seyahat kısıtlaması var mı?Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan haberlerin asılsız olduğunu, manipülasyon içerdiğini belirterek kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik olduğu, bu tedbirin ise genel bir seyahat yasağı anlamına gelmediği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/tutuklanmasi-talep-edilen-ekrem-imamoglu-hakim-karsisinda-1094778270.html

türki̇ye

i̇stanbul

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