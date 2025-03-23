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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasından serbest bırakılmasına itiraz edecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasından serbest bırakılmasına itiraz edecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T15:24+0300
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türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul
ekrem i̇mamoğlu
terör
itiraz
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında terör soruşturmasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı. "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu, terör, itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasından serbest bırakılmasına itiraz edecek

15:24 23.03.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi.
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında terör soruşturmasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı. "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.
Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
TÜRKİYE
Ekrem İmamoğlu hakkında karar: 'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama
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