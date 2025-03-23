https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-imamoglunun-teror-sorusturmasindan-serbest-birakilmasina-itiraz-1094789757.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasından serbest bırakılmasına itiraz edecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun 'terör' soruşturmasından serbest bırakılmasına itiraz edecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "terör" soruşturmasında serbest bırakılmasına itiraz edeceği... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T15:24+0300

2025-03-23T15:24+0300

2025-03-23T15:24+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul

ekrem i̇mamoğlu

terör

itiraz

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında terör soruşturmasından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edileceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı. "Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedilmişti.Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul, ekrem i̇mamoğlu, terör, itiraz