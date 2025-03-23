https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Çağlayan Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T10:07+0300
2025-03-23T10:07+0300
2025-03-23T10:10+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
pkk
kck
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi alınmıştı. 2 ayrı soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen İmamoğlu hakkında karar verildi.İmamoğlu neden gözaltına alınmıştı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 4 gündür söz konusu suçlamalarla gözaltında tutuluyordu. Söz konusu soruşturma 'Yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' olarak ikiye ayrılan soruşturmanın her iki ayağının ortak ismi İBB Başkanı İmamoğlu idi. İmamoğlu nelerle suçlanıyordu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-sorusturmasinda-karar-bugra-gokce-serdar-haydanli-dahil-4-kisi-icin-tutuklama-karari-1094780916.html
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ekrem imamoğlu, ekrem imamoğlu tutuklandı, ekrem imamoğlu tutuklandı mı, i̇mamoğlu neden gözaltına alınmıştı, i̇mamoğlu nelerle suçlanıyordu
ekrem imamoğlu, ekrem imamoğlu tutuklandı, ekrem imamoğlu tutuklandı mı, i̇mamoğlu neden gözaltına alınmıştı, i̇mamoğlu nelerle suçlanıyordu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı
10:07 23.03.2025 (güncellendi: 10:10 23.03.2025)
Ayrıntılar geliyor
Çağlayan Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar açıklandı. İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi alınmıştı. 2 ayrı soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen İmamoğlu hakkında karar verildi.
İmamoğlu neden gözaltına alınmıştı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
İmamoğlu, 4 gündür söz konusu suçlamalarla gözaltında tutuluyordu. Söz konusu soruşturma 'Yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' olarak ikiye ayrılan soruşturmanın her iki ayağının ortak ismi İBB Başkanı İmamoğlu idi.
İmamoğlu nelerle suçlanıyordu?
Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, İhaleye fesat karıştırmak, Nitelikli dolandırıcılık, Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek.