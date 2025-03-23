https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Sputnik Türkiye

Çağlayan Adliyesi’nde savcılık ifadesinin ardından hem yolsuzluk hem de terör soruşturması kapsamında tutuklanması talep edilen İstanbul Büyükşehir Belediye... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T10:07+0300

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türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

pkk

kck

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi alınmıştı. 2 ayrı soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen İmamoğlu hakkında karar verildi.İmamoğlu neden gözaltına alınmıştı?İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 4 gündür söz konusu suçlamalarla gözaltında tutuluyordu. Söz konusu soruşturma 'Yolsuzluk' ve 'Kent uzlaşısı' olarak ikiye ayrılan soruşturmanın her iki ayağının ortak ismi İBB Başkanı İmamoğlu idi. İmamoğlu nelerle suçlanıyordu?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-sorusturmasinda-karar-bugra-gokce-serdar-haydanli-dahil-4-kisi-icin-tutuklama-karari-1094780916.html

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