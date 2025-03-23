https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/imamoglunun-tutuklanmasinin-ardindan-tcmbden-bankalar-ile-olaganustu-toplanti-karari-1094789258.html
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Bankası yönetimi bugün banka müdürleriyle bir araya gelecek 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T15:02+0300
2025-03-23T15:02+0300
2025-03-23T15:02+0300
ekonomi̇
türkiye bankalar birliği (tbb)
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
ekrem i̇mamoğlu
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Bankası yönetimi, banka yöneticileriyle bir araya gelecek. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantı sonrasında TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi. TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/bassavciliktan-istanbul-valiligine-imamoglu-calik-ve-sahan-icin-bilgilendirme-yazisini-gonderildi-1094788499.html
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türkiye bankalar birliği (tbb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
türkiye bankalar birliği (tbb), türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ekrem i̇mamoğlu
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TCMB'den bankalar ile olağanüstü toplantı kararı
İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Bankası yönetimi bugün banka müdürleriyle bir araya gelecek
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Merkez Bankası yönetimi, banka yöneticileriyle bir araya gelecek.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yapılacak toplantı sonrasında TBB'nin açıklama yapacağı belirtildi. TCMB, İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında bir dizi önlemi hayata geçirmişti. Olağanüstü toplantıyla gecelik borç verme faizini yükselten TCMB haftalık repo ihalelerine de ara verme kararı almıştı. Likidite yönetimi konusunda da adımlar atan TCMB likidite senedi ihraçlarına başlanacağını ifade etmişti.