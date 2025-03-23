https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/bassavciliktan-istanbul-valiligine-imamoglu-calik-ve-sahan-icin-bilgilendirme-yazisini-gonderildi-1094788499.html

Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne İmamoğlu, Çalık ve Şahan için bilgilendirme yazısını gönderildi

Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne İmamoğlu, Çalık ve Şahan için bilgilendirme yazısını gönderildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hakkında İstanbul Valiliği'ni... 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T14:45+0300

2025-03-23T14:45+0300

2025-03-23T14:45+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

cumhuriyet başsavcılığı

i̇stanbul valiliği

ekrem i̇mamoğlu

resul emrah şahan

mehmet murat çalık

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.Tutuklama nedenlerini bildirdiBaşsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-tutuklandi-1094773201.html

türki̇ye

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul valiliği, ekrem i̇mamoğlu, resul emrah şahan, mehmet murat çalık