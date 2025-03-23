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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/bassavciliktan-istanbul-valiligine-imamoglu-calik-ve-sahan-icin-bilgilendirme-yazisini-gonderildi-1094788499.html
Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne İmamoğlu, Çalık ve Şahan için bilgilendirme yazısını gönderildi
Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne İmamoğlu, Çalık ve Şahan için bilgilendirme yazısını gönderildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hakkında İstanbul Valiliği'ni... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T14:45+0300
2025-03-23T14:45+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul valiliği
ekrem i̇mamoğlu
resul emrah şahan
mehmet murat çalık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.Tutuklama nedenlerini bildirdiBaşsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul valiliği, ekrem i̇mamoğlu, resul emrah şahan, mehmet murat çalık
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul valiliği, ekrem i̇mamoğlu, resul emrah şahan, mehmet murat çalık

Başsavcılık'tan, İstanbul Valiliği'ne İmamoğlu, Çalık ve Şahan için bilgilendirme yazısını gönderildi

14:45 23.03.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık hakkında İstanbul Valiliği'ni bilgilendirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına ilişkin İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi.

Tutuklama nedenlerini bildirdi

Başsavcılığın İstanbul Valiliğine gönderdiği yazıda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üzerine atılı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", rüşvet almak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından sevk edildiği İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi.
Yazıda, İmamoğlu'nun üzerine atılı "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ise aynı hakimlikçe bu aşamada tutuklama tedbirine gerek bulunmadığı gerekçesiyle bu talebin reddine hükmedildiği aktarıldı.
Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığına dikkati çekilen yazıda, Beylikdüzü Belediye Belediye Başkanı Çalık'ın ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "irtikap" suçlarından sevk edildiği İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğince kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı ifade edildi.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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Ekrem İmamoğlu hakkında karar: 'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama
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