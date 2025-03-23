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GÜNDEM ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Güçlü Özgan'la Gündem Özel
13:07
172 dk
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16:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:06
53 dk
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6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
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GÜNDEM ÖZEL
Mehmet Metiner'den Abdullah Gül eleştirisi: Durduğu yeri çok iyi biliyoruz
21:10
167 dk
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Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.