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İBB soruşturmasında serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk açıklama
İBB soruşturmasında serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ercan saatçi serbest bırakıldı. Saatçi serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasında 'en... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saatçi ilk açıklamasında, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.Yurt dışı çıkış yasağı konulduSoruşturma kapsamında gözaltına alınan bir isim de sanatçı Ercan Saatçi oldu. Saatçi, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, ünlü sanatçının yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.En azından dışarıda nefes alıyorum Adliye çıkışı görüntülenen Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250319/sanatci-ercan-saatci-gozaltina-alindi-1094641346.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ercan saatçi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), ercan saatçi

İBB soruşturmasında serbest bırakılan Ercan Saatçi'den ilk açıklama

19:52 23.03.2025
Ercan Saatçi
Ercan Saatçi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan sanatçı Ercan saatçi serbest bırakıldı. Saatçi serbest bırakıldıktan sonra ilk açıklamasında 'en azından dışarıda nefes alıyorum' ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saatçi ilk açıklamasında, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.

Yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir isim de sanatçı Ercan Saatçi oldu. Saatçi, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hakimlik, ünlü sanatçının yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

En azından dışarıda nefes alıyorum

Adliye çıkışı görüntülenen Saatçi, "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi." ifadelerini kullandı.
Ercan Saatçi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2025
TÜRKİYE
Sanatçı Ercan Saatçi gözaltına alındı
19 Mart, 08:26
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