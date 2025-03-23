https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/2025-emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-kulislerdeki-tarih-ortaya-cikti-1094779576.html
2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislerdeki tarih ortaya çıktı
2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislerdeki tarih ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Emeklilerin bayram ikramiyesi artışıyla ilgili kritik kanun teklifi 25 Mart’a ertelendi. Milyonlarca emekli, 4 bin TL ikramiyenin bayramdan önce hesaplara... 23.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-23T07:12+0300
2025-03-23T07:12+0300
2025-03-23T07:12+0300
ekonomi̇
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
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emekli bayram ikramiyesi
bayram ikramiyesi
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Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri, 25 Mart 2025 tarihine ertelendi. Meclis Genel Kurulu’nda o gün ele alınması planlanan teklifin, kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi. Ardından kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kulislerdeki tarihler2025 yılı Ramazan Bayramı, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde kutlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CNN Türk Editörü Duygu Ayaz Bayram, kanun teklifinin 26 Mart’ta yasalaşması halinde 28 Mart Cuma günü ödemelerin hesaplara geçebileceğini ifade etti. Bu tarih, bayram arefesi olması nedeniyle en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.Kulislerde konuşulan iki alternatif senaryo da gündemde. Bunlardan ilki, bayram ikramiyesinin yine 3 bin TL olarak ödenmesi, yasa çıktıktan sonra ise bin TL farkın daha sonra yatırılması. Diğer bir ihtimal ise ikramiyelerin, doğrudan emekli maaşlarına eklenerek ödenmesi. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.16 milyon emekli beklemedeTürkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor ve bu kesim, ikramiye artışının bayramdan önce yürürlüğe girip girmeyeceğini yakından takip ediyor. Hükümetin, ikramiye artışı vaadini zamanında hayata geçirmesi, hem emeklilerin ekonomik rahatlığı hem de kamuoyu desteği açısından kritik önemde görülüyor.25 Mart'ta Meclis’te kabul edilmesi beklenen teklif, aynı gün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanabilir. Bu durumda, SGK ödeme takvimini hızlı şekilde devreye alarak 28 Mart’ta ödemelere başlayabilir. Ancak gecikme olursa, ödemelerin bayram sonrasına sarkması da olasılıklar arasında.
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2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kulislerdeki tarih ortaya çıktı
Emeklilerin bayram ikramiyesi artışıyla ilgili kritik kanun teklifi 25 Mart’a ertelendi. Milyonlarca emekli, 4 bin TL ikramiyenin bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını merakla bekliyor. 28 Mart ihtimali güçlü görünürken, iki farklı ödeme senaryosu da kulislerde konuşuluyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek?
Emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin TL’ye çıkarılması için hazırlanan kanun teklifinin görüşmeleri, 25 Mart 2025 tarihine ertelendi. Meclis Genel Kurulu’nda o gün ele alınması planlanan teklifin, kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacağı bildirildi. Ardından kararın Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kulislerdeki tarihler
2025 yılı Ramazan Bayramı, 29, 30 ve 31 Mart tarihlerinde kutlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CNN Türk Editörü Duygu Ayaz Bayram, kanun teklifinin 26 Mart’ta yasalaşması halinde 28 Mart Cuma günü ödemelerin hesaplara geçebileceğini ifade etti. Bu tarih, bayram arefesi olması nedeniyle en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.
Kulislerde konuşulan iki alternatif senaryo da gündemde. Bunlardan ilki, bayram ikramiyesinin yine 3 bin TL olarak ödenmesi, yasa çıktıktan sonra ise bin TL farkın daha sonra yatırılması. Diğer bir ihtimal ise ikramiyelerin, doğrudan emekli maaşlarına eklenerek ödenmesi. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.
16 milyon emekli beklemede
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor ve bu kesim, ikramiye artışının bayramdan önce yürürlüğe girip girmeyeceğini yakından takip ediyor. Hükümetin, ikramiye artışı vaadini zamanında hayata geçirmesi, hem emeklilerin ekonomik rahatlığı hem de kamuoyu desteği açısından kritik önemde görülüyor.
25 Mart'ta Meclis’te kabul edilmesi beklenen teklif, aynı gün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa 26 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanabilir. Bu durumda, SGK ödeme takvimini hızlı şekilde devreye alarak 28 Mart’ta ödemelere başlayabilir. Ancak gecikme olursa, ödemelerin bayram sonrasına sarkması da olasılıklar arasında.